В нея ще се произвеждат компоненти за европейския конкурент на "Старлинк"

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Белгийският крал Филип откри фабрика, която ще се превърне в най-голямото предприятие за производство на сателити в Европейския съюз, съобщи Euronews. Проектът е насочен към удовлетворяване на растящото европейско търсене на космическа инфраструктура.

Заводът се намира в южния град Шарлероа и е управляван от белгийската компания "Аероспейслаб" (Aerospacelab). Сред продукцията му ще бъдат сателити за европейския проект "Айрис 2" (Iris2), с който ЕС цели да създаде конкурент на космическата мрежа "Старлинк" (Starlink) на Илон Мъск.

"Разраснахме се дори по-бързо от собствените си амбиции", заяви главният изпълнителен директор на Aerospacelab Беноа Депер, като припомни, че през 2018 г. компанията е била малък стартъп, а днес е мащабен проект, който има роля в укрепването на европейския космически суверенитет.

Новият завод в Шарлероа, град, по-известен с нискотарифното си летище и изоставените фабрики от индустриалното минало на Белгия, ще има капацитет да произвежда около 500 сателита годишно.

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През септември Депер и неговите партньори спечелиха договор на стойност €2,4 млрд. за производството на 264 от общо 348 сателита, планирани за съзвездието Iris2.

Мащабното предприятие, с овална форма и площ от около 20 000 кв. метра, все още не е започнало работа. Служителите ще се преместят в него през януари, а целта е производството да стартира до края на 2028 г.

Европа се стреми да укрепи космическия си сектор, за да се възползва от растящите икономически възможности извън Земята и да намали зависимостта си от чуждестранни технологии. Усилията за по-голяма автономност се засилват и заради опасения относно надеждността на САЩ като партньор.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.