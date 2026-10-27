Икономика, AI, енергия, сигурност и хората на България са петте теми, по които индустрията ще постави конкретни решения пред властта.

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На 10 декември в София Powers Summit 2026 отново ще събере водещите браншови организации, работодателски съюзи, бизнес лидери, ресорни министри и представители на всички парламентарно представени политически сили.

Наричан от медиите "Българският Давос", форумът през последните години се утвърди като независима платформа за директен диалог между бизнеса, индустрията и властта, в която разговорът не приключва с констатации, а стига до конкретни предложения и ангажименти.

Фокусът тази година е върху пет теми:

* България след еврото - инвестиции, конкурентоспособност и продуктивност

* AI Bulgaria - технологии, данни и държавата

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* Енергия за растеж - индустрия, инфраструктура и независимост

* Отбрана и сигурност в Черноморския регион

* Хората на България - здраве, образование, таланти и демография

"Изборите приключват, но големите въпроси пред България остават. Powers Summit доказа през годините, че може да бъде независимото място, на което бизнесът и индустрията формулират конкретни решения, а властта трябва да ги чуе и да отговори. През сцената на форума са преминавали експерти от всички парламентарно представени партии и представители на изпълнителната власт, независимо кой е управлявал в конкретния момент. Именно тази приемственост прави формата различен и дава възможност разговорът да води до реални решения, а не само до позиции", коментира Аниела Русева, изпълнителен директор на Webit.

В традиционния формат "Властта чува" представителите на политическите сили и изпълнителната власт ще отговарят директно на поставените от бизнеса и индустрията приоритети.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.