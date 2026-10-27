"Българският Давос" събира бизнеса и властта след изборите: Powers Summit 2026 е на 10 декември
Икономика, AI, енергия, сигурност и хората на България са петте теми, по които индустрията ще постави конкретни решения пред властта.
На 10 декември в София Powers Summit 2026 отново ще събере водещите браншови организации, работодателски съюзи, бизнес лидери, ресорни министри и представители на всички парламентарно представени политически сили.
Наричан от медиите "Българският Давос", форумът през последните години се утвърди като независима платформа за директен диалог между бизнеса, индустрията и властта, в която разговорът не приключва с констатации, а стига до конкретни предложения и ангажименти.
Фокусът тази година е върху пет теми:
* България след еврото - инвестиции, конкурентоспособност и продуктивност
* AI Bulgaria - технологии, данни и държавата
* Енергия за растеж - индустрия, инфраструктура и независимост
* Отбрана и сигурност в Черноморския регион
* Хората на България - здраве, образование, таланти и демография
"Изборите приключват, но големите въпроси пред България остават. Powers Summit доказа през годините, че може да бъде независимото място, на което бизнесът и индустрията формулират конкретни решения, а властта трябва да ги чуе и да отговори. През сцената на форума са преминавали експерти от всички парламентарно представени партии и представители на изпълнителната власт, независимо кой е управлявал в конкретния момент. Именно тази приемственост прави формата различен и дава възможност разговорът да води до реални решения, а не само до позиции", коментира Аниела Русева, изпълнителен директор на Webit.
В традиционния формат "Властта чува" представителите на политическите сили и изпълнителната власт ще отговарят директно на поставените от бизнеса и индустрията приоритети.