Българският разработчик на товарни дронове очаква да привлече около 100 млн. долара за разширяване на производството и навлизане на американския пазар

811 Снимка: Дронамикс

Българската компания "Дронамикс", разработчик на безпилотни самолети за превоз на товари, планира да излезе на американската фондова борса Nasdaq през първата половина на 2027 г. Това ще стане чрез сливане с публично дружество със специална цел за придобиване - "ДжиПи-Акт III Акуизишън Корп". Според постигнатото споразумение капиталът на "Дронамикс" е оценен на 400 млн. долара преди новото финансиране, а очакваната стойност на обединената компания е около 500 млн. долара.

Двете дружества са подписали окончателно споразумение за бизнес комбинация. При приключването на сделката настоящите акционери на "Дронамикс" ще прехвърлят всичките си дялове в новото дружество, което се очаква да бъде регистрирано на Nasdaq.

Очаква се сделката да осигури на "Дронамикс" около 100 млн. долара нетни парични средства. Финансирането ще дойде от частно пласиране на акции сред инвеститори и от наличните средства в доверителната сметка на GPAT. Крайната сума ще зависи от това колко акционери на американското дружество ще поискат обратно изкупуване на акциите си и какъв интерес ще има към частното финансиране.

В споразумението е заложено и условие за минимален паричен ресурс. При приключването на сделката в баланса на "Дронамикс" трябва да постъпят най-малко 25 млн. долара след приспадане на разходите по трансакцията. По-широкият финансов план включва и конвертируеми заеми от спонсорите на GPAT и от някои настоящи инвеститори в българската компания, като част от тях вече са осигурени.

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В момента двете дружества водят преговори с институционални инвеститори и стратегически партньори за участие в допълнителното финансиране. Поетите обвързващи ангажименти ще бъдат обявени в документите, които GPAT трябва да подаде до Комисията за ценни книжа и борси на САЩ.

Средствата от сделката са предназначени основно за увеличаване на производството на товарните дронове "Черен лебед" (Black Swan), ускоряване на търговската дейност и разширяване на присъствието на компанията в САЩ и на други пазари. "Дронамикс" планира да развива и приложения на технологията си в автономната логистика, националната сигурност, геофизичните проучвания и изследването на природни ресурси.

Компанията определя себе си като първата лицензирана авиокомпания за товарни дронове в Европа. Тя притежава международни обозначителни кодове както от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), така и от Международната организация за гражданска авиация (ICAO).

"Подписването на това споразумение представлява важен етап в развитието на "Дронамикс". Вярваме, че Black Swan може да създаде нова категория в автономната авиация, съчетавайки дълъг обсег, значителен полезен товар и икономическа ефективност", коментира съоснователят и президент на компанията Свилен Рангелов. По думите му сделката ще подкрепи плановете за ускоряване на комерсиализацията на технологията, увеличаване на производствения капацитет и започване на операции в САЩ и на други пазари.

Главният изпълнителен директор на GPAT Антонио Бонкристиано посочи, че компанията е разработила платформа за големи безпилотни летателни апарати с приложения в товарната логистика, отбраната и въздушното картографиране. Той изрази очакване за съвместна работа с екипа на "Дронамикс" по финализирането на сделката и следващия етап от развитието на бизнеса.

Споразумението вече е одобрено от съветите на директорите на двете компании. За окончателното му приключване обаче е необходимо одобрение от акционерите на GPAT, получаване на регулаторните разрешения и изпълнение на останалите условия, включително изискването за минимален размер на паричните средства. Очакванията са процесът да приключи през първата половина на 2027 г.

Новината се отрази положително на борсовата търговия с акциите на "Дронамикс Кепитъл" АД, които се търгуват на пазар "Бийм" на Българската фондова борса. Към момента на публикуване на информацията книжата поскъпваха с 16,67% до 1,75 евро за акция.

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