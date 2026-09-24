1228 Снимка: "Био България"

Българската компания "Био България", позната с марката си "Хармоника", спечели първо място в категорията за най-добро малко или средно предприятие за преработка на биохрани на европейските награди EU Organic Awards 2026. Отличието беше връчено на 23 септември в Брюксел по време на официалната церемония за Европейския ден на биологичното производство. С този приз фирмата получи признание на общоевропейско равнище след селекция сред повече от 120 кандидати от целия Европейски съюз.

Конкурсът се организира за пета поредна година съвместно от Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите, COPA-COGECA и IFOAM Organics Europe, с участието на Европейския парламент и Съвета на ЕС. В тазгодишното издание до финалния етап достигнаха 21 участници от 12 държави, разпределени в шест състезателни категории. В категорията за преработвателни предприятия "Био България" беше единственият български финалист и спечели първото място в надпревара с испанската "Кантеро де Летур" и австрийската "Генускоарл".

Европейската комисия мотивира избора си с изградения от дружеството модел, насочен към късите вериги на доставки, справедливата търговия и проследимия произход на суровините. В доклада на институцията се отбелязва, че предприятието разполага с 47 служители, осигурява стабилни пазари за местни земеделски стопани и развива образователни инициативи и практики от кръговата икономика. Кандидатурите в конкурса бяха оценявани по четири основни показателя: качество на проекта, иновативност, екологична, социална и икономическа устойчивост, както и възможност представеният опит да бъде приложен в други страни членки.

Историята на компанията започва през 2006 година, когато Магдалена Малеева, Любомир Ноков и Методи Методиев стартират партньорство с първите две биологични кравеферми в района на Троянския Балкан. Първоначално производството е съсредоточено върху кисело мляко, а към днешна дата асортиментът на марката включва разнообразни хранителни продукти, предлагани на българския пазар и зад граница. Изпълнителният директор Любомир Ноков посочи след събитието в Брюксел, че наградата е признание за целия биологичен сектор в България, постигнато благодарение на дългогодишна съвместна работа със земеделски производители и специалисти.

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Европейският комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен заяви при връчването на призовете, че отличените проекти доказват възможността за едновременно постигане на устойчивост и пазарна конкурентоспособност. Председателят на секцията по земеделие, развитие на селските райони и околна среда към Европейския икономически и социален комитет Стоян Чуканов допълни, че подобни модели трябва да получават условия за развитие, за да достигнат до повече потребители в Европа.

На церемонията бяха раздадени още шест отличия за постижения в биологичния сектор. Награди получиха фермери от Ирландия и Дания, шоколадов ресторант от Австрия, биомагазин от Германия, френската община Кюсак-Фор-Медок за организация на училищното хранене и италианският регион Сардиния за цялостно развитие на биопроизводството на своята територия.

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