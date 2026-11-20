Проектът, развиван от Blue Bird Energy, с акционери "Главболгарстрой" и "Асарел-Медет", в партньорство с полската Synthos Green Energy, предвижда внедряването на технологията BWRX-300 на General Electric Vernova Hitachi

5934 Снимка: Иван Миладинов

Българската енергийно-технологична компания Blue Bird Energy, с акционери "Главболгарстрой" и "Асарел-Медет", продължава развитието на инициативата за внедряване на малки модулни ядрени реактори в България, в партньорство с полската Synthos Green Energy (SGE). Проектът предвижда изграждане на реактори BWRX-300 - технология, разработена от GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, като амбицията е България да се превърне в една от първите европейски площадки за нейното внедряване.

Поредна важна стъпка в развитието на инициативата беше отбелязана на 18 ноември във Варшава, с подписването на споразумение за съвместно сътрудничество между Blue Bird Energy, SGE и Националната електрическа компания (НЕК). Церемонията се състоя в рамките на седмата министерска среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC), в присъствието на министъра на енергетиката Ива Петрова и заместник-министъра Любомира Ганчева.

Споразумението бележи нов етап в партньорството и съвместните усилия за проучване на потенциала на малките модулни реактори в България. Предстои да бъдат анализирани потенциални площадки, възможностите за финансиране и различните модели за партньорство за реализация на проекта.

Снимка: Иван Миладинов

Поредна важна стъпка в развитието на инициативата бе отбелязана на 18 ноември във Варшава, с подписването на споразумение за съвместно сътрудничество между Blue Bird Energy, SGE и Националната електрическа компания (НЕК).

Международното сътрудничество стъпва върху дългосрочната визия за развитие на стандартизирана серия от реактори в Европа и възможността България да се включи в този процес. "България има солидни традиции в ядрената енергетика, изградени индустриални възможности и стратегическо географско положение на енергийния пазар в Югоизточна Европа. Включването на НЕК в партньорството е важна стъпка към проучването на възможностите за развитие на технологията в България", заяви Рафал Каспрув, главен изпълнителен директор на SGE.

Важен фактор за развитието на подобни мащабни енергийни проекти е потенциалът на българската индустрия да участва в тяхното изграждане и реализация. По думите на Калин Пешов, председател на Управителния съвет на "Главболгарстрой", инвестициите в нови енергийни мощности са от съществено значение за дългосрочната сигурност на доставките: "В условията на нарастващо търсене на електроенергия и все по-високи изисквания към сигурността и надеждността на енергийните доставки, инвестициите в дългосрочни решения са от ключово значение. Малките модулни реактори BWRX-300 са с доказана технология, която съчетава предвидимост на производството и възможност за поетапно развитие на нови енергийни мощности, в зависимост от пазарното търсене."

Развитието на подобни проекти създава и значителни перспективи за българската икономика и индустрия. Както отбелязва Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на "Асарел-Медет": "Подписването на меморандума е важна стъпка в процеса на развитие на проекта за малки модулни реактори в България. Обединяването на експертния опит на международни технологични партньори като GE Vernova Hitachi и SGE, с капацитета на българския бизнес и водещи енергийни и индустриални компании ще създаде солидна основа за реализацията на подобен проект в страната. Това ще допринесе за укрепването на енергийната сигурност на България и за създаването на дългосрочни възможности за развитие на българската индустрия."

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