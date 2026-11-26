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Официална информация от американската страна или от потенциален купувач за сделката с активите на "Лукойл" не е постъпвала в българското правителство. Това заяви премиерът Румен Радев в Брюксел по повод възможното придобиване на активи на руската компания от американския милиардер Тод Боели.

Вчера международните агенции съобщиха, че американският милиардер Тод Боули е подписал споразумение с руския конгломерат "Лукойл" за създаване на консорциум, в който участва и Kорпорацията за финансиране на международното развитие на САЩ (DFC), с цел придобиване на международните енергийни активи на санкционираната руска петролна компания. Сделката, която е резултат от повече от година преговори, предвижда замяна на ценни книжа на "Лукойл" на стойност 10 милиарда долара срещу международните активи на компанията, съобщиха Боули и представител на федералната агенция.

По думите му кабинетът все още няма яснота какво се случва между американската служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC), американските власти и потенциалния инвеститор. Решенията за бъдещето на компанията се вземат извън България и Европейския съюз.

Радев посочи, че е поставил въпроса пред европейските институции, но очаква отговор дали ЕС ще прояви активност и ще се включи в процеса, така че да има влияние върху развитието на сделката.

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Премиерът подчерта стратегическото значение на "Лукойл" за България и Европа, като отбеляза, че в момента европейската страна не участва в процеса по договаряне на бъдещето на рафинерията и решенията се вземат извън общността.

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