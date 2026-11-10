От компанията твърдят, че инспектори в страната неформално са споделяли, че са принуждавани да търсят основания за затваряне на обекти "по разпореждане от по-високо ниво"

17562 Снимка: БТА

Магазин на "Лидл България" във Видин е бил затворен временно от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) заради нарушения при съхранението на храни и хигиенното състояние на пекарната. Обектът е възобновил работа днес в 12:00 ч., съобщиха от компанията в официална позиция.

В официалното съобщение за проверката се казва, че са открити общо 343 кг риба, пилешко месо, бургери и субпродукти, съхранявани при неправилен температурен режим. Инспекторите установили и 270 кг мухлясало зеле. Всички тези количества са насочени за унищожаване. Констатирана е и занижена хигиена във всички точки на пекарната, по данни но ОДБХ. Заради нарушенията контролните органи са разпоредили спиране на цялата дейност на магазина и са съставили акт за установяване на административно нарушение.

От "Лидл България" обясняват, че продуктите с нарушен температурен режим са се намирали в складовото помещение и вече са били подготвени за транспортиране и унищожаване, без да са предлагани на клиентите. Зеленчуците с компрометирано качество пък били отделени за проверка и сортиране, за да бъдат отстранени негодните количества.

По данни на компанията външен сервизен техник е бил повикан още сутринта на 9 ноември, преди началото на проверката. Техническият проблем с хладилното съоръжение е отстранен в 13:30 ч. Системите за вътрешен контрол на веригата са реагирали превантивно още преди намесата на техника, посочват от дружеството.

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Относно хигиената в пекарната компанията уточнява, че забележките на инспекторите се отнасят до локално омазнени тави, опушена стена зад конвектомата за печене и замърсено климатично тяло. Пекарната обаче остава временно ограничена до получаването на резултатите от взетите проби, които се очакват в срок от 3 дни.

При проверката е съставен и констативен протокол за използваните опаковъчни торбички. Според "Лидл България" инспекторите са потвърдили, че те отговарят на националните и европейските изисквания.

Компанията определя затварянето на целия магазин като несъразмерна мярка и заявява, че ще оспори действията на контролните органи по съдебен ред. От дружеството посочват, че обектът във Видин е бил проверен 8 пъти в рамките на 5 седмици - от 2 октомври насам. Самата проверка на 9 ноември е продължила близо 8 часа и в нея са участвали 7 инспектори.

В национален мащаб през последните 2 седмици на октомври в магазините на веригата са извършени 171 проверки. Към днешна дата компанията съдейства по 158 проверки на различни държавни органи, които са в процес на обработка или обжалване.

От "Лидл България" твърдят, че не е имало реална опасност за здравето на клиентите, и се извиняват на жителите на Видин за причиненото неудобство.

В позицията си компанията благодари на служителите си за професионализма и отправя остри критики към действията на контролните органи. От дружеството твърдят, че инспектори в страната неформално са споделяли, че са принуждавани да търсят основания за затваряне на обекти по разпореждане от по-високо ниво. "Лидл България" определя случилото се като административен тормоз и заявява, че няма да допусне служителите, партньорите и доверието на клиентите да станат заложник на подобни акции.

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