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Нова автоматизирана инсталация за производство на нитроцелулоза беше открита в оръжейния завод "Арсенал" в Казанлък. Съоръжението е част от инвестиционна програма на дружеството на стойност над 300 млн. евро, насочена към увеличаване на производствения капацитет и разширяване на гамата от изделия.

На откриването присъстваха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, президентът Илияна Йотова, областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов и представители на местната власт.

По думите на Пулев инвестицията е поредна стъпка към модернизирането на българската отбранителна индустрия и развитието на високотехнологично производство, което създава по-добре платени работни места.

Той подчерта, че обновяването на производствените мощности е важно както за конкурентоспособността на предприятията, така и за икономическото развитие на регионите. Правителството работи за създаване на условия за повече инвестиции и за разширяване на възможностите пред българската индустрия, посочи министърът.  "Работим рамо до рамо с една основна цел да модернизираме отбранителната индустрия и да създаваме все повече възможности за хората и регионите. Именно такива инвестиции и разширения на производствените мощности са резултатът, който търсим от ежедневната ни работа и ни мотивират да продължаваме с още по-голяма сила - за индустрията и за регионите", подчерта Пулев.

"Арсенал" откри завод и в Стара Загора (снимки)
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Новата инсталация е напълно автоматизирана. Очаква се въвеждането ѝ в експлоатация да увеличи производствения капацитет, да подобри условията на труд и безопасността и да ограничи въздействието върху околната среда.

Развитието на "Арсенал" е част от по-широкия контекст на усилията за разширяване на отбранителното производство в България. В края на миналата седмица Александър Пулев заяви, че целта е заводът на германската компания "Райнметал" в България да бъде изграден в срок до 30 месеца.

По думите му вече са проведени поредица от срещи с представители на компанията, на които са обсъдени основните параметри на стратегическия проект.

Пулев подчерта, че сред основните приоритети на българската страна е осигуряването на пълен технологичен трансфер. Целта е придобитите технологии да бъдат използвани за модернизация на българските предприятия и за развитие на производствените възможности на отбранителната индустрия.

Инвестициите в съществуващи предприятия като "Арсенал" и привличането на нови международни партньори са част от усилията за увеличаване на индустриалния капацитет на страната и укрепване на позициите ѝ в отбранителния сектор.

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