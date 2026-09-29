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Арх. Любомир Георгиев, Таня Косева-Бошова, Александър Николов от БАН, Калоян Карамитов и още експерти от строителния и инвестиционния сектор ще участват в Construction of Tomorrow. Форумът на Investor.bg и Imoti.net ще се проведе на 30 септември от 14:00 ч. в Интер Експо Център, София. В центъра на разговорите ще бъдат развитието на градовете след 2030 г., новите технологии в строителството и посоката на инвестициите.

Калоян Карамитов от Софияплан и Мирослав Тошкин от MD CAPITAL ще открият програмата с разговор за България след следващия строителен цикъл. Двамата ще обсъдят накъде ще се насочат инвестициите и как изкуственият интелект, зелената трансформация и климатичните промени ще повлияят на строителството и градската среда.

В първия панел арх. Любомир Георгиев, заместник-кмет по градско планиране и развитие, ще се включи в дискусия с арх. Александър Василев от BA Студио, Атанас Ганчев от Atlantis и Радослав Котларов от ГБС Инвест. Тримата ще разгледат ролята на строителството за икономиката, развитието на инфраструктурата и зелените зони, градската мобилност и възможността за прилагане на модела на "15-минутния град".

Димитър Гамизов от Dual Studio, Зафир Зафиров от PERI България, Людмил Цветков от SKE Engineering и Александър Николов от БАН ще насочат вниманието към технологичните промени в сектора. Сред темите на техния панел са AI в проектирането и управлението на проекти, дигиталните двойници, устойчивите материали, дроновете и автоматизацията на строителните процеси.

Какви жилища ще търсят хората след 2030 г. ще обсъдят арх. Димитър Рашков от REDVERTEX, Деница Даверова от Travel by Electric и Никола Стоянов от ТАСКОВ & СТОЯНОВ и LUXIMMO GROUP. Разговорът ще постави акцент върху енергийната ефективност, умните сгради, новите жилищни квартали и променящите се очаквания на купувачите.

Финалната дискусия ще събере Таня Косева-Бошова от Park Lane Developments, Иван Граматиков от Видеолукс Холдинг и Станимира Пашова от Cushman & Wakefield Forton. Те ще очертаят новата карта на инвестициите - от бъдещето на ритейл и бизнес парковете до проектите със смесено предназначение и потенциала на градовете извън София.

Разговорите ще бъдат водени от главния редактор на Investor.bg Десислава Поповa, Елена Кирилова - технологичен редактор на Investor.bg и водеща на предаването за високи технологии по Bloomberg TV Bulgaria, и Снежана Стойчева, мениджър на Imoti.net.

Регистрацията на място започва в 13:30 ч., а официалното откриване е в 14:00ч.

Повече информация може да откриете на Investor Media PRО.

Dir.bg е медиен партньор на събитието

 

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