Акциите на създателя на чатбота Клод се очаква да започнат да се търгуват на Nasdaq още днес

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Американската компания за изкуствен интелект "Антропик" (Anthropic) определи цена от 83 долара за акция при първичното си публично предлагане (IPO) в сряда. Това е над предварително очаквания ценови диапазон и проправя пътя за дългоочаквания борсов дебют на създателя на чатбота Клод (Claude) на технологичната борса Nasdaq. Събитието се очертава като исторически момент за индустрията на изкуствения интелект, пише CNBC.

Компанията и 7-имата ѝ съоснователи увеличиха обема на предлагането, като продадоха около 980 млн. акции, съобщава дружеството. Така набраният капитал достига 81,3 млрд. долара, с което "Антропик" надминава досегашния рекорд за първично публично предлагане, поставен от "СпейсЕкс" през юни. Компанията на Илон Мъск първоначално набра 75 млрд. долара, а общата сума достигна 85,7 млрд. долара след упражняването на опцията за допълнителни акции от поемателите на емисията.

Пазарната капитализация на "Антропик" при пълно размиване на капитала се оценява на около 1,5 трлн. долара. Очаква се акциите ѝ да започнат да се търгуват на Nasdaq в четвъртък под борсовия символ ANT.

Борсовият дебют е важен тест за целия сектор на изкуствения интелект, който напоследък преминава през редица сътресения. Сред тях са силната обществена реакция срещу технологичната индустрия, намерила отражение и в междинните избори в САЩ, както и отстраняването миналата седмица на главния изпълнителен директор на производителя на чипове "Енвидиа" (Nvidia) Дженсън Хуанг.

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Пазарите вече бяха разтревожени и от опасенията, че повишаването на лихвените проценти ще направи финансирането с дълг твърде скъпо за много компании, изграждащи центрове за данни, както и за доставчиците на облачни услуги от ново поколение.

През октомври "Антропик" публикува проспекта си за първичното публично предлагане, а миналата седмица актуализира документа с очакван ценови диапазон от 70 до 78 долара за акция. Първоначалният план на компанията беше да предложи 825 млн. акции.

Най-големите технологични компании имат значителна експозиция към "Антропик" като инвеститори, партньори или клиенти. "Амазон" (Amazon) и "Гугъл" (Google) притежават дялове в дружеството, оценявани на над 100 млрд. долара всеки. Група технологични компании, сред които "Гугъл", "Майкрософт" (Microsoft), "Енвидиа" и "Ей Ем Ди" (AMD), са се ангажирали да инвестират общо 26 млрд. долара при цената на IPO-то.

В същото време самата "Антропик" е голям купувач на скъпи технологични системи и оборудване от "Енвидиа", "Гугъл", "Амазон" и "Ей Ем Ди".

"Ако направим нещата правилно, можем да създадем епоха на чудеса, в която човечеството ще бъде способно да решава проблеми, които са ни убягвали хилядолетия", заяви главният изпълнителен директор на "Антропик" Дарио Амодей във видеозаписа за представянето на компанията пред инвеститорите. "Трябва да гарантираме, че внимателно ще се справим с всички рискове и възможни негативни последици от тази технология, докато разкриваме ползите от нея и същевременно изграждаме устойчив бизнес", допълни той.

Амодей основава "Антропик" през 2021 г. заедно с още 7 изследователи, след като групата напуска "Оупън Ей Ай" (OpenAI). Компанията е най-известна със семейството си модели за изкуствен интелект Клод и продава основната част от продуктите и услугите си на корпоративни клиенти.

Според последния проспект всеки от съоснователите продава по 3,38 млн. акции, като общите приходи от тези продажби възлизат на 1,96 млрд. долара.

"Антропик" се стреми да запази предимството си пред "Оупън Ей Ай" и "Гугъл" на пазара на корпоративни клиенти. Компанията отбеляза изключително бърз растеж през 2026 г., до голяма степен благодарение на популярността на инструмента си за програмиране с изкуствен интелект Клод Код (Claude Code).

Междувременно "Оупън Ей Ай" е подала поверително документи за първично публично предлагане, като очакванията са борсовият ѝ дебют да се състои през 2027 г.

За 9-те месеца до 30 септември "Антропик" е реализирала приходи от 33,24 млрд. долара, което представлява увеличение от около 1200% спрямо същия период на предходната година, показва проспектът. Компанията обаче отчита нетна загуба от 104 млрд. долара за периода. По-голямата част от нея се дължи на промени в справедливата стойност на конвертируемите облигации и задълженията по финансови деривати. За същите 9 месеца на 2025 г. загубата е била 25,1 млрд. долара.

В актуализиран документ компанията посочва, че годишният темп на приходите ѝ е достигнал около 81 млрд. долара в края на октомври, което е с 10 млрд. долара повече спрямо предходния месец.

Бързото разрастване на "Антропик" е съпътствано и от сериозни предизвикателства, свързани с позициите на компанията по въпросите на безопасността, регулациите и националната сигурност. През тази година тя влезе в 2 широко отразявани спора с американското правителство.

В проспекта за борсовия дебют са включени над 90 страници с рискови фактори, които инвеститорите трябва да вземат предвид, преди да придобият акции на компанията. "Нашата цел е да помогнем на човечеството да намери безопасен път през тази технологична трансформация, да открие нови хоризонти за научни открития и да постави началото на епоха на чудеса", пишат съоснователите на "Антропик" в проспекта. "Всеки, който притежава акции на компанията, независимо дали е институционален или индивидуален инвеститор, става част от тези усилия."

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