2097 Снимка: БТА/АР

Американският милиардер Тод Боули заяви, че е подписал споразумение с руския конгломерат "Лукойл" за създаване на консорциум, в който участва и Kорпорацията за финансиране на международното развитие на САЩ (DFC), с цел придобиване на международните енергийни активи на санкционираната руска петролна компания, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сделката, която е резултат от повече от година преговори, предвижда замяна на ценни книжа на "Лукойл" на стойност 10 милиарда долара срещу международните активи на компанията, съобщиха Боули и представител на федералната агенция. Този механизъм позволява на американските инвеститори и държавната агенция DFC да изкупят международните активи без да превеждат директно пари към Русия, което би нарушило западните санкции. По този начин рафинериите и бензиностанциите извън Русия излизат от руски контрол и се освобождават от санкционния риск, докато "Лукойл" на практика изкупува обратно дела на западните си акционери. По различни оценки западни инвеститори държат между 8 - 17 на сто от "Лукойл".

Министерството на финансите на САЩ, което наложи санкции на "Лукойл" през октомври 2025 г., ще направи преглед на сделката, за да се гарантира, че националната сигурност на САЩ е защитена, заяви източник, запознат с процеса.

"Лукойл" засега не е отговорил на запитването за коментар.

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Вашингтон ще получи дял от бъдещите печалби, предвижда сделката, която, ако бъде одобрена, ще подпомогне усилията за ограничаване на способността на Москва да финансира войната в Украйна и за заместване на руското влияние със американско на стратегическите пазари, добавиха Боули и представителят на Kорпорацията за финансиране на международното развитие.

"Прехвърлянето на стратегически активи от енергийната инфраструктура в ръцете на САЩ или на съюзнически партньори е ключов политически приоритет на администрацията", заяви пред Ройтерс представител на агенцията, което е глобалното инвестиционно подразделение на американското правителство.

Делът на Kорпорацията за финансиране на международното развитие в собствеността, чийто размер все още не се посочва, ще осигури на САЩ част от бъдещите печалби, след като частните инвеститори в консорциума възстановят капитала си и получат договорената норма на възвръщаемост, както и място в управителния съвет на компанията.

Споразумението изисква одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите, заяви представителят на Kорпорацията за финансиране на международното развитие. Източник, запознат с този процес, заяви, че пълната проверка може да отнеме известно време, предвид мащаба на международните активи на "Лукойл", но не даде допълнителни подробности, допълва Ройтерс.

Международният портфейл на "Лукойл", който обхваща дейности в 11 държави, произвеждащи около 350 000 барела петрол на ден, включително големи нефтени находища в Азербайджан и Казахстан, се оценява на около 16 милиарда долара, заявиха двама души, запознати с условията на сделката.

Боули заяви, че оценката на пакета, който включва също рафинерии в Нидерландия, България и Румъния, както и голяма мрежа от бензиностанции, включително в САЩ, може да се промени в зависимост от прогнозите за цените на петрола.

Ценните книжа на "Лукойл", които ще бъдат обменени, са били закупени от американски и британски фондове, както и от американски депозитарни банки, които са ги държали от името на дребни инвеститори, добави източникът.

Много международни инвеститори притежаваха акции в "Лукойл", тъй като компанията беше включена в основните индекси на развиващите се пазари. Тези акции бяха замразени след руската инвазия в Украйна през 2022 г. и бяха отписани.

След това тези акции се разменяха "срещу портфейл от реални активи, разположен в изключително важния "Среден коридор", който свързва Централна Азия с Европа и минава южно от Русия и северно от Иран", добави Боули.

Разменените акции ще бъдат държани в ескроу сметка в Обединените арабски емирства, вместо да отидат директно в "Лукойл", каза един от източниците. Това се прави, за да се получи одобрение от Министерството на финансите на САЩ, което забрани всякакви неочаквани печалби за руската компания.

Боули заяви, че сключването на сделката може да отнеме до една година, като добави, че предприятието ще бъде преименувано. Той отказа да даде подробности за дяловите участия на четиримата партньори в консорциума, сред които са американската банка "Екстекус Партнърс" (Xtellus Partners) и базираната в ОАЕ "Катена Инвестмънт Холдинг" (Catena Investment Holding).

Двама други партньори – сирийско-катарските братя Ал-Хайят и базираната в Абу Даби "Интернешънъл Холдинг Къмпани" (International Holding Company), са напуснали консорциума миналата седмица, заявиха двама запознати с въпроса източници.

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