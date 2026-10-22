Голяма част от собствениците на жилища заснемат празните стаи с камерите на телефоните си, а ИИ изчислява геометрията и разполага обзавеждането

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На 12 октомври 2026 година пазарни проучвания на европейски и български браншови организации отчетоха спад от над 40 процента в търсенето на масови интериорни проекти заради навлизането на специализиран софтуер. Новите алгоритми за триизмерно моделиране и генеративно планиране изземват базовите функции на интериорните дизайнери в жилищния сектор. Промяната засяга пряко пазара в големите български градове, насочвайки потребителите към евтини дигитални инструменти за самостоятелно оформление на дома.

"Алгоритмите вече изпълняват за секунди задачи, изискващи преди седмици труд от цяло дизайнерско бюро", заявява пред агенция Ройтерс старши анализаторът от технологичния институт в Цюрих Марк Вебер. По думите му софтуерният скок позволява директен преход от текстово описание към завършен интериорен проект без посредничеството на проектант.

Голяма част от собствениците на жилища в България вече избират мобилни приложения при подготовка на ремонт. Потребителите заснемат празните стаи с камерите на телефоните си, а алгоритмите изчисляват геометрията на пространството и разполагат обзавеждането според зададен бюджет. В рамките на минути софтуерът предлага варианти в скандинавски, минималистичен или индустриален стил, съобразени с наличностите на мебелните вериги.

"Автоматизацията елиминира рутинната чертожна дейност и оптимизира разходите за крайния клиент", казва пред специализираното издание TechCrunch инженерът по софтуерни системи Елена Николова. Тя подчертава възможностите на компютърното зрение да съчетава визуалните модели със строителните стандарти и да ограничава риска от груби грешки при разпределението.

Развитието на тези технологии нанася тежък удар върху интериорните дизайнери, предлагащи единствено базови триизмерни визуализации и прости планове. Програмите създават автоматични схеми за подови настилки, детайли за осветление и точни разположения на мебелите. Всяка позиция в готовия проект се свързва директно с онлайн магазините, с което покупката на оборудването се извършва без консултация със специалист.

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"Традиционният модел на таксуване за квадратен метър проект вече е неприложим за масовия пазар", посочва председателят на Европейската браншова камара за дизайн Стефан Дюпон по време на пресконференция пред Европейския нюзрум. Той съобщава за сериозен натиск върху малките проектантски студиа в Източна Европа, губещи клиенти от ниския и средния ценови сегмент.

В градове като София, Пловдив и Варна младите купувачи на жилища в новостроящи се сгради масово се отказват от началните дизайнерски пакети. Цената на базова концепция от специалист често достига стотици левове, докато приложенията вършат тази работа безплатно или срещу символичен абонамент. Това принуждава студиата за интериорен дизайн да съкращават наетите чертожници и 3D визуализатори.

"Технологиите не премахват напълно нуждата от интериорни дизайнери при сложни преустройства", твърди архитектът Виктор Тодоров в интервю за БНТ. Според него машината рисува красиви картини, но не познава реалностите на българското строителство и кривите стени в панелните блокове.

Реалният ремонт в българските домове изисква точни чертежи за ВиК и електрически инсталации, както и детайлни проекти за мебели по поръчка. Индивидуалните размери са масова практика у нас и всяко разминаване в милиметри компрометира монтажа на шкафовете и кухните. Алгоритмите нямат достъп до физическия обект и не могат да координират работата на строителните майстори на терен.

"Пазарът навлиза в етап, при който интериорният дизайнер трябва да действа като психолог и куратор, а не като чертожник", заявява анализаторът на потребителски трендове Кристиан Майер пред Bloomberg. Експертът отбелязва, че софтуерът премахва лесната част от професията, оставяйки на човека управлението на бюджета и комуникацията.

Силната карта на човешкият фактор все още остава полето на неразрешимите за изкуствения интелект семейни спорове за визията и разходите за новия дом. Добрият интериорен дизайнер превежда неясните клиентски желания във функционално пространство и носи лична отговорност за крайния резултат. Професионалистите използват новите програми като помощен инструмент за бързо генериране на идейни варианти пред клиентите.

"Обучението по интериорен дизайн се преструктурира с фокус върху управлението на обекти и контрола на изпълнението", обяснява преподавателят по архитектура Даниела Петрова в коментар за БТА. По думите ѝ университетите подготвят кадри за авторски надзор и техническа координация, вместо за ръчно художествено скициране.

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