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Изпълнителният директор на "Автомагистрали" ЕАД Иван Кунев е подал оставка, след по-малко от три месеца на поста. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че решението е по лични причини и отхвърли твърденията за напрежение около работата на държавното дружество.

По думите на Шишков информацията за недоволство от работата на Кунев е "буря в чаша вода". Министърът посочи още, че в Агенция "Пътна инфраструктура" няма напрежение.

Разбрах, че директорът е подал оставка по лични причини, не ме е информирал. Не е имало проблем", обясни Шишков и добави, че не иска да влиза в личното пространство на никого.

"Нито е имало конфликт, нито е имало какъвто и да е проблем. Всеки има право на лични причини и би трябвало да уважим личните причини", заяви министърът, цитиран от БТА.

"Работата наистина е много активна, много интензивна, всеки си прави сметката. Надявам се проблемът да не е по-сериозен, личен. Пожелавам му по-бързо да си реши проблемите", каза още Шишков.

 

Той категорично отхвърли версия на Института за пътна безопасност. От организацията твърдят, че Кунев е изразил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на регионалния министър.

Според информацията на института върху държавното дружество е оказван натиск да монтира мантинели, за които не са представени сертификати и инструкции за монтаж, както и без необходимите проекти и договори.

От Института за пътна безопасност определят това като проблем, свързан с начина, по който се възлагат и изпълняват дейностите по подмяна на пътната инфраструктура.

Оставката на Кунев идва на фона на продължаващата подмяна на мантинели по пътищата и споровете около изискванията към използваните съоръжения.

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