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Асен Ненчев е назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) със заповед на заместник министър-председателя и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, считано от днес. Той поема поста от Ангел Иванов, който досега беше временно изпълняващ длъжността.

Ненчев е магистър по мениджмънт от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London. Дипломната му работа е посветена на преките чуждестранни инвестиции и влиянието им върху икономическия растеж.

Новият директор на БАИ има над 20 години професионален опит, натрупан в Лондон и България. През кариерата си е заемал ръководни позиции и е участвал в управителни и надзорни органи в публичния и частния сектор. Професионалният му опит обхваща корпоративните финанси, енергетиката, бизнес трансформацията и стратегическото развитие.

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Работил е в международни финансови компании в Лондон, сред които Merrill Lynch и Société Générale. Бил е и изпълнителен директор на "София Тех Парк", където е отговарял за управлението и развитието на организацията и нейните стратегически направления. Ненчев има опит и в управлението на големи инвестиционни проекти, както и във финансовото и стратегическото управление.

При встъпването си в длъжност той заяви, че сред основните му цели ще бъде представянето на България като атрактивна инвестиционна дестинация и привличането на повече инвестиции.

"Тук съм, за да представяме България по възможно най-добрия начин пред света и да привличаме повече инвестиции. Това е основен приоритет на правителството и моя лична цел. Надявам се с общи усилия да надградим постигнатото до момента и да продължим да развиваме България като привлекателна дестинация за инвестиции", посочи Ненчев.

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