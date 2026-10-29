Мандатът ѝ трябваше да приключи през октомври 2027 г., а процедурата за избор на наследник започва незабавно

527 Снимка: БТА/АП

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ще напусне поста си на 7 февруари догодина, съобщи в четвъртък централната банка на еврозоната, цитирана от CNBC.

Лагард, която ръководи ЕЦБ от юли 2019 г., беше изпратена с аплодисменти на крака от членовете на Управителния съвет на институцията. Мандатът ѝ трябваше да приключи през октомври 2027 г. Съобщението беше направено часове преди ЕЦБ да обяви най-новото си решение за основните лихвени проценти.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща благодари на Лагард за нейната "всеотдайност". "През глобалната пандемия, войната в Европа, енергийните кризи и инфлационните шокове тя осигури стабилно и решително ръководство, като помогна за опазването на стабилността и устойчивостта на еврозоната", заяви Коща в изявление.

По думите му процедурата за назначаване на наследник на Лагард ще започне незабавно.

Кристин Лагард е родена в Париж през 1956 г. и започва кариерата си като високопоставен юрист, преди да се присъедини към френското правителство. През 2007 г. става първата жена финансов министър на държава от Г-7. През 2011 г. е назначена за управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ), преди да поеме ръководството на ЕЦБ.

Според публикация на "Файненшъл таймс" Лагард е сред основните кандидати за следващ председател на Световния икономически форум. В скорошни интервюта за медиите тя отхвърли друга, появила се версия за бъдещето като заявява, че не би било добра идея да се кандидатира за президент на Франция.

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