По-високата заплата и обещанията за кариерно развитие могат да променят решението за напускане, но невинаги решават проблемите, заради които служителят е потърсил нова работа

1574 Снимка: iStock by Getty Images

Решението за напускане вече е взето, новият работодател е отправил предложение, а предизвестието е подготвено. Точно тогава настоящият ръководител предлага по-висока заплата, повишение или по-добри условия, за да задържи служителя. Подобна ситуация може да изглежда като признание за професионалната му стойност, но поставя и труден въпрос: заслужава ли си да остане в компанията, която доскоро е искал да напусне? Отговорът зависи не само от размера на предложеното увеличение, а и от причините за първоначалното решение, отношенията с работодателя и реалните възможности за развитие.

Разгледайте най-актуалните обяви в иновативната платформа за търсене и предлагане на работа и стаж на Dir.bg - WorkTalent.com

Контраофертата е предложение, което работодателят отправя към служител, заявил намерение да напусне, с цел да го убеди да остане. Най-често тя включва увеличение на възнаграждението, но може да предвижда допълнителни придобивки, гъвкаво работно време, дистанционна работа, промяна на длъжността или поемане на нови отговорности. За компаниите задържането на опитен специалист понякога е по-изгодно от търсенето и обучението на негов заместник. Особено когато служителят притежава специфични знания, работи по важни проекти или поддържа ключови отношения с клиенти, напускането му може да създаде сериозни организационни затруднения.

За служителя обаче финансовото предложение не бива автоматично да се приема като доказателство, че проблемите са решени. Ако основната причина за търсенето на нова работа е била ниската заплата, контраофертата може действително да промени ситуацията. Когато обаче неудовлетворението произтича от прекомерно натоварване, липса на признание, напрежение с ръководството или ограничени перспективи за развитие, по-високото възнаграждение вероятно ще има само временен ефект. Затова първата стъпка преди вземането на решение е ясното разграничаване между финансовите мотиви и останалите причини за желанието за промяна.

Има ситуации, в които приемането на контраоферта е напълно разумен професионален ход. Такъв е случаят, когато служителят харесва работата си, има добри отношения с колегите и ръководството, но смята, че възнаграждението му вече не отговаря на отговорностите и уменията му. Ако работодателят предложи конкурентна заплата и конкретни условия за бъдещо развитие, оставането може да осигури желаната промяна без необходимост от адаптация към нова организация. Важно е обаче предложението да бъде подкрепено с ясни ангажименти, а не само с уверения, че ситуацията постепенно ще се подобри.

Особено внимание заслужават обещанията за повишение. Новата длъжност може да изглежда привлекателно, но има значение дали е свързана с реални управленски правомощия, по-голяма самостоятелност и ясно определени отговорности. Понякога работодателят предлага по-престижно наименование на позицията, без съществена промяна в ежедневната работа. Затова е разумно да се уточнят конкретните задачи, мястото в организационната структура и възможностите за следваща стъпка в кариерата. Ако се обещава бъдещо повишение, трябва да има реалистичен срок и разбираеми критерии за неговото осъществяване.

Съществуват и предупредителни сигнали, при които отказът от контраоферта може да бъде по-доброто решение. Един от тях е внезапната готовност на работодателя да изпълни искания, които преди това многократно е отхвърлял без убедително обяснение. Това не означава непременно недобросъвестност, но повдига въпроса защо промяната става възможна едва след заявеното напускане. Ако служителят дълго време е сигнализирал за проблеми, а реакция е последвала само когато компанията е изправена пред загубата му, има основание да се съмнява дали новото отношение ще се запази.

Доверието също има съществено значение. В някои организации заявеното намерение за напускане може да промени начина, по който ръководството възприема служителя. Възможно е той да бъде разглеждан като човек, който отново би потърсил друга възможност, особено ако отношенията вече са били напрегнати. Това не е неизбежна последица, но рискът трябва да бъде отчетен. От друга страна, професионално проведеният разговор може да подобри отношенията, когато работодателят приема обратната връзка конструктивно и показва готовност за трайни промени.

Сравнението между контраофертата и предложението на новата компания трябва да надхвърля основната заплата. Значение имат бонусите, допълнителните придобивки, работното време, възможностите за обучение, стабилността на организацията и перспективите за професионално израстване. По-високото месечно възнаграждение невинаги компенсира по-голямото натоварване или липсата на баланс между професионалния и личния живот. Също така новата работа не е непременно по-добрият избор само защото предлага промяна. Важно е да се прецени как всяка възможност се вписва в дългосрочните кариерни цели.

Преди окончателното решение е разумно условията на контраофертата да бъдат получени писмено. Устните обещания могат да доведат до различни очаквания, особено когато става дума за бъдещи увеличения, бонуси или промени в длъжността. При договорена промяна на съществени условия по трудовото правоотношение тя следва да бъде оформена по съответния ред. Служителят трябва да изясни и кога новите договорености ще влязат в сила. Същевременно не е добра идея да използва предложението от друга компания единствено като средство за натиск, ако няма реално намерение да напусне.

От гледна точка на работодателите контраофертите също изискват внимателна преценка. Задържането на ценен специалист може да предотврати прекъсване на работни процеси, но индивидуалното увеличение на заплатата може да породи въпроси за справедливото възнаграждение в екипа. Ако компанията реагира на неудовлетворението само когато получи предизвестие, това може да насърчи подобен подход и сред други служители. По-устойчивото решение е редовното обсъждане на възнагражденията, натоварването и кариерните възможности, преди натрупаните проблеми да доведат до решение за напускане.

Намерете нова по-добра работа с Dir.bg

Най-важният въпрос при контраофертата остава дали тя променя причините за търсенето на нова работа, или само прави оставането по-привлекателно за определен период. Когато предложението решава конкретен проблем и е подкрепено с изпълними ангажименти, приемането му може да бъде успешна стъпка. Ако обаче основните причини за неудовлетворението остават, отказът може да отвори път към по-подходяща професионална среда. В крайна сметка доброто кариерно решение не е непременно това, което носи най-голямото незабавно увеличение на доходите, а онова, което създава по-добри условия за работа и развитие в следващите години.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.