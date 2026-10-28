Министерският съвет промени състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), като определи нови представители на държавата.
В надзорния орган влизат Борислав Петров, главен секретар на Министерството на здравеопазването, и Милена Кръстанова, заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП). Те заемат местата на освободените от съвета доц. д-р Валентина Маринова и Боряна Жилова.
По закон в Надзорния съвет участват представители на национално представителните организации на работодателите и на синдикатите, както и равен на техния брой членове, определени от правителството. Сред представителите на държавата задължително трябва да има заместник изпълнителен директор на НАП.