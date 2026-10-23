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Главният икономист на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Любослав Костов обяви, че напуска поста си, както и всички останали ръководни позиции, които е заемал в синдиката. Днес е последният ми работен ден като главен икономист на организацията и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО).

В публикация във Фейсбук той съобщи, че е подал заявленията си за напускане преди месец и е изчакал да изтече законовият срок, преди да обяви решението си. По думите му си тръгва с чиста съвест след 12 години работа в синдикалната организация.

Костов припомня, че е започнал работа в КНСБ на 23 години, а сега е на 35. За този период екипът му е участвал в преговори за увеличаване на заплатите, разработил е формула за определяне на минималната работна заплата, която според него е довела до ръст от над 45% за по-малко от 3 години, и е създал магистърска програма по синдикализъм.

Той определя времето в КНСБ като период на интензивна работа и значими резултати, но посочва, че всяка професионална среда има своите граници. Според него човек трябва да разпознае момента, в който промяната е необходима, за да остане верен на собствените си принципи.

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Костов заявява, че не възнамерява да влиза в публични конфликти или да използва напускането си за личен пиар, тъй като уважава хората в организацията и синдикалната кауза.

Той отхвърля и спекулациите за евентуално навлизане в партийната политика. По думите му не членува в политическа партия и няма намерение да създава такава. След напускането на КНСБ професионалният му път ще продължи в катедрата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), в академичната наука и в разработването на независими икономически алтернативи за България.

В посланието си Костов благодари не на ръководствата и кабинетите, а на работниците, заради които е посветил 12 години на синдикалната дейност. Той подчертава, че остава верен на синдикализма, който определя като морална позиция и защита на по-слабите.

Като най-голямо свое постижение той посочва екипа от млади учени в ИССИО, с който се разделя с обич и уважение.

"Не напускам каузата. Човек не може да напусне това, в което вярва", заявява Костов.

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