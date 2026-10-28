Инвестицията в здраве се връща многократно, казва изпълнителният директор на Astellas Pharma за България, Унгария, Румъния и Гърция

32 Снимка: Dir.bg

Можем ли да купим повече здраве и повече години живот с пари? И защо сме готови да инвестираме в автомобила си, но често отлагаме дори най-достъпните профилактични изследвания?

"Най-скъпото лечение е закъснялото лечение", казва доц. д-р Светослав Ценов, изпълнителен директор на Astellas Pharma за България, Унгария, Румъния и Гърция, в новия епизод на подкаста "Какво могат парите?" на Dir.bg.

Според него здравето трябва да бъде разглеждано не просто като лична отговорност или разход за здравната система, а като стратегически капитал - за човека, семейството, работодателя и цялата икономика. И докато медицината постига все по-впечатляващи резултати в лечението на тежки заболявания, голямото предизвикателство остава достъпът до тези достижения навреме.

От по-дълъг живот към повече здрави години

Преди около век средната продължителност на живота в световен мащаб е била едва 32-33 години, днес тя достига приблизително 73 години, посочва гостът. Зад тази огромна промяна стоят множество фактори - от подобрените условия на живот и хранене до откриването на антибиотиците и развитието на съвременната медицина.

Но според доц. Ценов следващата голяма цел не е просто да живеем по-дълго. "По-важното не е просто да удължим живота, а да удължим здравите години живот" - годините, през които човек може да бъде активен, трудоспособен и да се радва пълноценно на живота и на хората около себе си.

Тази промяна в перспективата има и сериозно икономическо измерение. Застаряването на населението и увеличаващата се честота на хроничните заболявания поставят здравните системи под все по-голям натиск. В същото време доброто здраве означава по-висока производителност, по-дълга икономическа активност и по-малко загуби както за отделните домакинства, така и за обществото.

В разговора доц. Ценов цитира анализи, според които около една трета от икономическия растеж в световен мащаб през последните две десетилетия може да бъде свързана с подобренията в здравеопазването.

Едно евро за здраве може да върне между две и четири евро

Инвестициите в здравеопазване имат измерима икономическа възвръщаемост. Според цитирани от доц. Ценов анализи всяко евро, вложено в здравеопазване, може да генерира между две и четири евро икономически ползи. При определени заболявания и ранна диагностика ефектът може да бъде още по-голям.

Но зад тези числа стои много по-важен въпрос: защо продължаваме да инвестираме значителни средства в лечението на заболявания, които в редица случаи могат да бъдат предотвратени или открити значително по-рано?

"Когато един пациент е диагностициран по-рано, вероятността той да оздравее изцяло е много по-голяма. Разходът също така е много по-малък", подчертава събеседникът.

Според доц. Ценов следващата голяма трансформация в медицината трябва да е насочена към предотвратяване на самото възникване на заболяването. Днес все по-често говорим за персонализирано лечение, съобразено с особеностите на конкретния пациент. В следващите десетилетия обаче фокусът може да се измести и към персонализираната превенция - идентифициране на индивидуалните рискове и предприемане на мерки, преди заболяването изобщо да се е появило.

Защо застраховаме автомобила си, но отлагаме прегледа при лекар?

Един от големите парадокси на съвременното общество е, че разполагаме с повече информация за здравето от всякога, но това невинаги води до по-отговорно поведение. Обяснението според доц. Ценов отчасти се крие в поведенческата икономика и т.нар. present bias - склонността да придаваме по-голяма стойност на непосредствените ползи, отколкото на бъдещите.

"Когато става въпрос за здраве и профилактика, човек фактически печели тогава, когато не забелязва промяна", обяснява той. Успешната превенция често означава именно това - нищо да не се случи. Да не се появи заболяване, да не се стигне до лечение, да не бъде нарушено качеството на живот.

Към този психологически механизъм се добавя и страхът от диагнозата. Много хора избягват профилактичните прегледи не защото не разбират тяхната полза, а защото се притесняват какво могат да открият. Така отлагането, което изглежда като начин да избегнем неприятната информация днес, може да доведе до много по-сериозни последствия утре.

Мъжкото здраве: заболяване без симптоми, което не бива да чака

Темата придобива особена актуалност в навечерието на ноември - месецът, посветен на мъжкото здраве и международната инициатива Movember.

Вече почти десетилетие Astellas Pharma развива кампанията "Твоето здраве е твоя отговорност", насочена към повишаване на информираността за рака на простатата и значението на ранната диагностика. Въпреки постепенното повишаване на интереса към профилактиката, броят на мъжете, които предприемат навременни действия, остава недостатъчен.

Доц. Ценов обръща внимание на един от най-сериозните проблеми при това заболяване - в ранните си стадии то често протича без симптоми. Човек може да се чувства напълно здрав, докато заболяването се развива. Съществува сравнително достъпно кръвно изследване за простатноспецифичен антиген (PSA), което може да подпомогне ранното откриване и преценката за необходимост от допълнителни изследвания. То обаче не е самостоятелна диагноза и необходимостта от провеждането му трябва да бъде обсъдена с лекар.

Гостът подчертава, че грижата за здравето не е единствено личен въпрос. Последствията от едно заболяване засягат цялото семейство - емоционално, социално и финансово.

Затова и основното му послание към мъжете е: "Бъдете отговорни към себе си, към близките си, към семейството си, защото инвестирайки в собственото си здраве, вие всъщност инвестирате в семейството си."

Здравето на служителите е отговорност на бизнеса

Ако здравето е капитал, то хората са най-ценният актив на всяка компания. Но достатъчно ли е работодателят да осигурява допълнително здравно застраховане и профилактични прегледи?

Според доц. Светослав Ценов отговорността на бизнеса трябва да бъде много по-широка.

"Компанията е хората, които стоят зад нея. Това е реалната компания", казва той.

Инвестицията в здравето на служителите не се изчерпва с медицински услуги. Тя включва работната среда, управлението на стреса, възможностите за движение, социалните контакти и цялостното качество на професионалния живот.

Събеседникът посочва, че около 31% от хората в световен мащаб нямат достатъчна физическа активност. И проблемът невинаги е в липсата на знания - повечето хора разбират ползите от движението, но не успяват да превърнат това знание в ежедневен навик. Именно тук работодателите могат да имат съществена роля, като създават условия, които насърчават по-здравословен начин на живот. Според него намаляването на стреса и изграждането на добра среда за общуване са също толкова важни, колкото и инвестициите в профилактика.

Медицината на бъдещето: виртуални двойници и заболявания, предвидени преди появата им

Развитието на генетиката, новите медицински технологии и изкуствения интелект постепенно променя възможностите на съвременната медицина. В интервюто доц. Ценов очаква все по-голям напредък в идентифицирането на индивидуалните рискове чрез биологични маркери и генетични изследвания.

Още по-интересна според него е перспективата за създаването на виртуални двойници на човешкия организъм - дигитални модели, които биха могли да симулират физиологични процеси, да прогнозират определени рискове и да подпомагат избора на най-подходяща терапия. Макар тази концепция все още да е в процес на развитие, потенциалът ѝ е значителен.

Подобни технологии биха могли да помогнат медицината да премине от реакция при вече възникнало заболяване към активното му предотвратяване. Това би означавало и нов подход към разпределението на ресурсите в здравеопазването - повече инвестиции в ранна оценка на риска и превенция, вместо фокус единствено върху лечението на напреднали заболявания.

Изкуственият интелект трябва да работи с лекаря, а не вместо него

Все повече хора използват платформи с изкуствен интелект, за да търсят обяснение на симптоми, да разчитат резултати от изследвания или да получават препоръки за здравословното си състояние. Доц. Ценов вижда огромен потенциал в тези технологии, но предупреждава за рисковете от самодиагностика и самолечение.

Според него изкуственият интелект може да бъде изключително полезен инструмент, когато работи в сътрудничество с медицинските специалисти. Като пример той посочва изследвания във Великобритания, свързани с използването на AI при анализ на мамографски изображения, които показват потенциала на технологията да подпомага откриването на диагностични неточности. Подобни приложения могат да подобрят точността на диагностиката и да подпомогнат лекарите при вземането на решения.

Но има съществена разлика между използването на изкуствен интелект като инструмент в медицинската практика и заместването на лекарската консултация с автоматично генериран отговор.

"За мен изкуственият интелект е изключително важна част от развитието на медицината, на здравеопазването, но в колаборация с лекаря, с медицинския специалист", подчертава той. Самолечението въз основа на AI препоръки според него може да бъде опасно и да доведе до забавяне на правилната диагноза.

Два часа инвестиция в собственото ни бъдеще

Въпреки всички технологични достижения най-важната инвестиция в здравето остава изненадващо достъпна. Доц. Ценов призовава всеки човек да посещава личния си лекар за годишен профилактичен преглед.

Според него е важно да променим начина, по който възприемаме времето, отделено за собственото ни здраве. Защото здравето не е просто разход, който правим, когато възникне проблем. То е ресурс, който ни позволява да работим, да създаваме, да бъдем независими и да се грижим за близките си, споделя той.

А най-голямата възвръщаемост от тази инвестиция може да се окаже не лечението на едно заболяване, а възможността то никога да не се появи.