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Сградата се състои от шестнадесет надземни и два подземни етажа, с разгъната застроена площ (РЗП) от 33 097,78 кв. м. Имотът е с Акт образец 16, като в продажбата е включен и поземленият имот, върху който е построена сградата, с площ от 6 391 кв. м.

Условия за участие в търга

Търгът ще се проведе на 5 ноември 2026 г. от 10:00 часа в офиса на "Юник пропъртис" АД на адрес гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 159, от комисия в състав не по-малко от трима членове.

Началната минимална тръжна цена, от която ще започне наддаването, е 28 000 000 евро без ДДС, а стъпката за наддаване е 100 000 евро без ДДС.

За участие в търга кандидатите трябва да внесат задатък в размер на 2 800 000 евро.

Сделката е облагаема и за нея се дължи ДДС.

Срокове за подаване на документи

Подаването на заявления за участие и наддавателни предложения започва на 26 октомври 2026 г. от 09:00 часа.

Крайният срок за подаване на заявления и наддавателни предложения е 4 ноември 2026 г. до 16:00 часа.

Документите се подават на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 159, офис "Юник пропъртис".

Допълнителна информация и тръжна документация

Правилата за провеждане на търга и тръжната документация могат да бъдат получени от "Юник пропъртис" АД на адрес гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 159.

Лице за контакт: Михаил Иванов, изпълнителен директор на "Юник пропъртис" АД.Имейл: [email protected]Телефон: +359 892 260204

Настоящата информация няма характер на публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), на публично предложение по смисъла на чл. 291 от ТЗ или на обява за публичен търг с явно наддаване по смисъла на чл. 337 и следващите от ТЗ.

Съдържание на: „Юник пропъртис“ АД
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