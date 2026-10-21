Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Строителството на Synerga Premium Complex в столичния квартал "Младост" е в напреднала фаза, като Акт 14 се очаква през ноември 2026 г. Проектът съчетава отличителна съвременна архитектура, южно изложение на жилищата и локация в непосредствена близост до парк и метростанция "Александър Малинов". Планираният срок за въвеждане в експлоатация е краят на 2027 г.

Специални условия само през месец октомври - промо цени на избрани апартаменти в сградата и подарък складово помещение при покупка на жилище.

За повече информация посетете сайта.

Снимка: Luximmo

Комуникативна локация и зелена среда

Проектът се намира на изключително удобна локация на крачки от метростанция "Александър Малинов", което осигурява удобна връзка с останалите части на София, а съседният парк добавя възможности за разходка и отдих в непосредствена близост до дома.

Зеленината присъства и в самата концепция на комплекса. Предвидена е собствена богато озеленена паркова среда с алеи, кътове за почивка и пространства за семейно време на открито. Така външните площи допълват жилищната функция и създават места за ежедневен отдих в рамките на проекта.

Снимка: Luximmo

Архитектура с разпознаваем силует

Фасадата на Synerga е силно въздействаща и носи почерка на съвременната параметрична архитектура, която се стреми да комбинира модерни технологии, естетика и функционалност, с изключително внимание към детайла и светлината. Комбинация от хай-тек и урбанистичен минимализъм, където фасадата е не просто защитна обвивка, а идентичност на сградата - ексклузивност, модерност и космополитен стил на живот.

Проектирана е с динамични вертикални и диагонални линии, които създават усещане за движение и енергия. Това придава изключително съвременен и "жив" характер на сградата. Комбинацията от материалите носи хармония между футуристична визия и естествена топлина. Входът е внушителен, с големи витрини и светлинни акценти, а интегрираното LED осветление по контурите на фасадата не само подчертава архитектурната форма, но и създава ефект на блясък и престиж, особено през нощта. То превръща сградата в своеобразен градски ориентир.

На всеки етаж са разположени седем апартамента с различни разпределения. Всички жилища са с южно изложение и панорамни гледки към Витоша. При организацията на пространствата акцентът е върху функционалността, ефективното използване на площта и достъпа до естествена светлина.

Отличителната архитектура, южните жилища с гледки към Витоша и зелените пространства оформят концепцията на Synerga Premium Complex за съвременен градски дом. Близостта до парк и метро допълва тази идея с удобства, които имат значение всеки ден.

SYNERGA PREMIUM COMPLEX - живот в синергия с природата и ритъма на града.

Ексклузивен агент по продажбите е LUXIMMO.

Повече информация за проекта и специалните условия през октомври може да откриете на сайта.

Съдържание на: Luximmo
Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33701
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4402
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10117
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1487
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2351
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5476
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2287
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3789
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1490
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
431