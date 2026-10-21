Synerga Premium Complex пред АКТ 14: новото градско бижу в сърцето на кв. "Младост"
През месец октомври всеки апартамент се предлага със складово помещение подарък, а за избрани жилища са предвидени специални цени.
Строителството на Synerga Premium Complex в столичния квартал "Младост" е в напреднала фаза, като Акт 14 се очаква през ноември 2026 г. Проектът съчетава отличителна съвременна архитектура, южно изложение на жилищата и локация в непосредствена близост до парк и метростанция "Александър Малинов". Планираният срок за въвеждане в експлоатация е краят на 2027 г.
Специални условия само през месец октомври - промо цени на избрани апартаменти в сградата и подарък складово помещение при покупка на жилище.
За повече информация посетете сайта.
Комуникативна локация и зелена среда
Проектът се намира на изключително удобна локация на крачки от метростанция "Александър Малинов", което осигурява удобна връзка с останалите части на София, а съседният парк добавя възможности за разходка и отдих в непосредствена близост до дома.
Зеленината присъства и в самата концепция на комплекса. Предвидена е собствена богато озеленена паркова среда с алеи, кътове за почивка и пространства за семейно време на открито. Така външните площи допълват жилищната функция и създават места за ежедневен отдих в рамките на проекта.
Архитектура с разпознаваем силует
Фасадата на Synerga е силно въздействаща и носи почерка на съвременната параметрична архитектура, която се стреми да комбинира модерни технологии, естетика и функционалност, с изключително внимание към детайла и светлината. Комбинация от хай-тек и урбанистичен минимализъм, където фасадата е не просто защитна обвивка, а идентичност на сградата - ексклузивност, модерност и космополитен стил на живот.
Проектирана е с динамични вертикални и диагонални линии, които създават усещане за движение и енергия. Това придава изключително съвременен и "жив" характер на сградата. Комбинацията от материалите носи хармония между футуристична визия и естествена топлина. Входът е внушителен, с големи витрини и светлинни акценти, а интегрираното LED осветление по контурите на фасадата не само подчертава архитектурната форма, но и създава ефект на блясък и престиж, особено през нощта. То превръща сградата в своеобразен градски ориентир.
На всеки етаж са разположени седем апартамента с различни разпределения. Всички жилища са с южно изложение и панорамни гледки към Витоша. При организацията на пространствата акцентът е върху функционалността, ефективното използване на площта и достъпа до естествена светлина.
Отличителната архитектура, южните жилища с гледки към Витоша и зелените пространства оформят концепцията на Synerga Premium Complex за съвременен градски дом. Близостта до парк и метро допълва тази идея с удобства, които имат значение всеки ден.
SYNERGA PREMIUM COMPLEX - живот в синергия с природата и ритъма на града.
Ексклузивен агент по продажбите е LUXIMMO.
Повече информация за проекта и специалните условия през октомври може да откриете на сайта.
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