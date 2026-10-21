През месец октомври всеки апартамент се предлага със складово помещение подарък, а за избрани жилища са предвидени специални цени.

18292 Снимка: Luximmo

Строителството на Synerga Premium Complex в столичния квартал "Младост" е в напреднала фаза, като Акт 14 се очаква през ноември 2026 г. Проектът съчетава отличителна съвременна архитектура, южно изложение на жилищата и локация в непосредствена близост до парк и метростанция "Александър Малинов". Планираният срок за въвеждане в експлоатация е краят на 2027 г.

Специални условия само през месец октомври - промо цени на избрани апартаменти в сградата и подарък складово помещение при покупка на жилище.

За повече информация посетете сайта.

Снимка: Luximmo

Комуникативна локация и зелена среда

Проектът се намира на изключително удобна локация на крачки от метростанция "Александър Малинов", което осигурява удобна връзка с останалите части на София, а съседният парк добавя възможности за разходка и отдих в непосредствена близост до дома.

Зеленината присъства и в самата концепция на комплекса. Предвидена е собствена богато озеленена паркова среда с алеи, кътове за почивка и пространства за семейно време на открито. Така външните площи допълват жилищната функция и създават места за ежедневен отдих в рамките на проекта.

Снимка: Luximmo

Архитектура с разпознаваем силует

Фасадата на Synerga е силно въздействаща и носи почерка на съвременната параметрична архитектура, която се стреми да комбинира модерни технологии, естетика и функционалност, с изключително внимание към детайла и светлината. Комбинация от хай-тек и урбанистичен минимализъм, където фасадата е не просто защитна обвивка, а идентичност на сградата - ексклузивност, модерност и космополитен стил на живот.

Проектирана е с динамични вертикални и диагонални линии, които създават усещане за движение и енергия. Това придава изключително съвременен и "жив" характер на сградата. Комбинацията от материалите носи хармония между футуристична визия и естествена топлина. Входът е внушителен, с големи витрини и светлинни акценти, а интегрираното LED осветление по контурите на фасадата не само подчертава архитектурната форма, но и създава ефект на блясък и престиж, особено през нощта. То превръща сградата в своеобразен градски ориентир.

На всеки етаж са разположени седем апартамента с различни разпределения. Всички жилища са с южно изложение и панорамни гледки към Витоша. При организацията на пространствата акцентът е върху функционалността, ефективното използване на площта и достъпа до естествена светлина.

Отличителната архитектура, южните жилища с гледки към Витоша и зелените пространства оформят концепцията на Synerga Premium Complex за съвременен градски дом. Близостта до парк и метро допълва тази идея с удобства, които имат значение всеки ден.

SYNERGA PREMIUM COMPLEX - живот в синергия с природата и ритъма на града.

Ексклузивен агент по продажбите е LUXIMMO.

Повече информация за проекта и специалните условия през октомври може да откриете на сайта.