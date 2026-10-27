Новите правила на ЕС поставят най-неефективните сгради във фокуса на обновяването, енергийната ефективност вече влияе върху стойността на жилищата

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Енергийният клас на сградата постепенно се превръща от техническа характеристика в икономически фактор, който може да определя колко струва един имот. Причината е комбинация от по-строги европейски правила, високите разходи за енергия и все по-голямото значение на енергийната ефективност при покупка, продажба, отдаване под наем и финансиране на жилища.

Тази промяна е част от по-широкото навлизане на ESG критериите в строителството. В случая със сградите фокусът е най-вече върху енергийната ефективност, въглеродните емисии през целия жизнен цикъл, използването на възобновяема енергия и начина, по който сградата се отразява върху околната среда.

Какво изисква ЕС

Преработената през 2024 г. Директива за енергийните характеристики на сградите поставя по-високи изисквания както към новото строителство, така и към съществуващия сграден фонд. Около три четвърти от сградите в ЕС се оценяват като енергийно неефективни, което показва мащаба на предстоящата промяна.

За нежилищните сгради - например офиси, училища и болници - правилата предвиждат обновяването на 16% от най-неефективните сгради до 2030 г. и на 26% до 2033 г. Конкретните прагове ще бъдат определяни на национално ниво.

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При жилищата подходът е различен. Всяка държава трябва да изготви собствена траектория за намаляване на средното потребление на първична енергия в жилищния фонд с 16% до 2030 г. спрямо 2020 г. и с 20-22% до 2035 г. Най-малко 55% от намалението трябва да бъде постигнато чрез обновяване на най-неефективните жилища.

Това означава, че Брюксел не казва директно на собственика на всеки апартамент: "Трябва да го санирате до 2030 г." Държавите членки ще определят как да постигнат целите и кои сгради да бъдат приоритетни. Предвидени са и изключения за определени категории, сред които исторически сгради и ваканционни имоти.

Новото строителство ще бъде различно

По-съществена промяна предстои при новите сгради. От 2028 г. новите сгради, притежавани от публични органи, трябва да отговарят на стандарта за сгради с нулеви емисии. От 2030 г. това ще важи за всички нови сгради.

Сградата с нулеви емисии трябва да няма емисии на място от изкопаеми горива, да има много ниско енергийно потребление и да използва чиста енергия от възобновяеми източници или други нискоемисионни източници. Това означава по-добра изолация, ефективни системи, различен подход към отоплението и охлаждането и по-голяма роля на соларната енергия.

Новите сгради трябва да бъдат проектирани и така, че да могат да използват потенциала за производство на слънчева енергия. За новите сгради ще се въвеждат и изисквания за соларни инсталации, когато това е технически, икономически и функционално възможно. Това неизбежно променя начина, по който се проектира и строи един имот.

ESG вече стига и до самите строителни материали

Промяната не приключва с изолацията, отоплителната система или соларните панели. Европейските правила започват да отчитат и въглеродния отпечатък на сградата през целия ѝ жизнен цикъл - от производството и транспорта на строителните материали до експлоатацията, ремонта и разрушаването на сградата. От 2028 г. за новите сгради с площ над 1000 кв. м ще трябва да се изчислява и декларира техният потенциал за глобално затопляне през жизнения цикъл. От 2030 г. това изискване ще се разшири върху всички нови сгради.

Така постепенно въпросът няма да бъде само колко енергия използва сградата, а и колко въглерод е бил отделен, за да бъде построена. Това може да увеличи значението на материали и технологии с по-нисък въглероден отпечатък, включително нисковъглероден цимент и стомана, както и материали, които могат да съхраняват въглерод.

Ще поскъпне ли строителството?

Европейските правила сами по себе си не дават единна цифра, с която да се каже: "Новото строителство ще бъде с Х% по-скъпо". Причината е, че разходите зависят от вида на сградата, местоположението, съществуващата инфраструктура, използваните материали, отоплителната система, степента на енергийна ефективност и начина, по който се изпълняват изискванията.

Сигурно е обаче, че към сметката за строителство се добавят все повече компоненти, които преди не са били задължителни или са били разглеждани като допълнителна екстра - по-висока енергийна ефективност, възобновяема енергия, по-интелигентни системи за управление и измерване, инфраструктура за електромобили и отчитане на въглеродния отпечатък.

От друга страна, по-високата първоначална инвестиция трябва да се разглежда заедно с по-ниските разходи за експлоатация. Европейската комисия посочва именно по-ниските сметки за енергия, по-малката зависимост от изкопаеми горива и по-високия комфорт като част от ползите от енергийно ефективните сгради. Затова въпросът постепенно се променя от "Колко струва да построя сградата?" към "Колко ще струва сградата през целия ѝ жизнен цикъл?".

Кои съществуващи сгради са изложени на най-голям риск?

На първо място са най-неефективните сгради. При нежилищния фонд това вече е заложено директно в европейските правила - 16% от сградите с най-ниски енергийни характеристики трябва да бъдат обновени до 2030 г., а 26% до 2033 г.

При жилищата националните планове трябва да насочат усилията именно към най-неефективните имоти. Това означава, че сградите с най-лоши енергийни характеристики вероятно ще бъдат изложени първи на натиска за обновяване. Тук обаче има важна разлика: европейската директива не предвижда задължително всички жилища с определен клас да бъдат санирани до една и съща дата във всички държави. Това ще зависи от националното законодателство и от конкретните планове на държавите.

Кога енергийно неефективният апартамент започва да губи стойност?

Опитът от други европейски пазари показва, че този процес вече е започнал. Особено показателен е френският пример. Изследване, публикувано през август 2026 г. в Journal of Environmental Economics and Management, анализира над 900 000 сделки с жилища във Франция между 2014 и 2024 г.

Франция въведе поетапна забрана за отдаване под наем на най-неефективните жилища. Първоначално мерките засягат жилищата с най-лошите енергийни характеристики, като ограниченията постепенно се разширяват. Изследването установява, че след обявяването на политиката жилищата с класове F и G са започнали да се продават с допълнителна отстъпка от около 5% спрямо по-ефективните имоти. Това е ефект над вече съществуващата разлика в цените между неефективните и ефективните жилища. При жилищата с клас G допълнителният спад е оценен средно на около 13 061 евро за имот, а при клас F - на около 11 900 евро. При по-старите сгради, за които обновяването е по-скъпо, допълнителната отстъпка е достигала около 7%. Това е важен сигнал за пазара: купувачът вече не гледа само квадратурата, квартала и състоянието на жилището, а започва да калкулира и бъдещия разход за привеждането му в съответствие с регулациите.

Подобен ефект се наблюдава и във Фландрия, където през 2023 г. беше въведено задължение купувачите на най-неефективните жилища - с клас E и F - да ги обновят до поне клас D в рамките на 5 години. Изследване на белгийския пазар установява, че въвеждането на задължението е намалило цените на жилищата с клас E и F с около 2%. За средния имот това се равнява на около 5800 евро. Ефектът не е бил моментен, а се е натрупвал постепенно през 2023 г. и се е запазил през първите 3 тримесечия на 2024 г.

Изследователите обаче правят важно уточнение: голяма част от разходите за обновяване вече са били включени в по-ниската цена на тези имоти преди въвеждането на задължението. Именно затова допълнителният ефект от регулацията е сравнително умерен. Това показва и друг важен механизъм: пазарът може да започне да намалява цената на имота още преди собственикът да бъде задължен да извърши ремонта.

Норвегия показва как енергията се превръща в цена

Данните от Норвегия дават още по-ясна картина за това как енергийният клас се капитализира в цената на жилището. Изследване на 62 137 сделки с еднофамилни жилища за периода 2011-2024 г. установява, че жилищата с най-висока енергийна ефективност - класове A и B - са имали ценова премия до 13,3% спрямо жилищата с клас C. В същото време жилищата с класове D до G са свързани с нарастващи ценови отстъпки, достигащи до 26,6% в зависимост от класа. След енергийния шок, свързан с войната в Украйна, премията за най-ефективните жилища се е увеличила от около 8% до 13%. Това е важна подробност: когато енергията поскъпва, значението на енергийния клас за цената на имота също може да нараства.

Зелената премия вече се вижда на пазара

Анализ на Международната агенция по енергетика показва, че енергийно ефективните сгради вече получават ценова премия на различни пазари. Според обобщените от IEA изследвания жилищните имоти с по-добра енергийна ефективност се продават с премия между 3% и 15%, а при търговските имоти премията достига 13-20%. За отделни европейски пазари IEA посочва премия от 8% във Франция и Германия, 13% в Италия и 15% във Великобритания. Така се оформя двустранен ефект. От едната страна е "зелената премия" - по-ефективният имот може да струва повече. От другата е "енергийната отстъпка" - неефективният имот може да поевтинее, защото купувачът калкулира по-високите сметки, необходимия ремонт и риска от бъдещи регулаторни ограничения.

Какво означава това за България?

За България най-важният въпрос вече не е дали европейските правила ще променят строителството. Те вече го променят. Въпросът е колко бързо тази промяна ще се прехвърли върху цените на имотите.

България ще трябва да изготви и прилага собствена стратегия за обновяване на сградния фонд в рамките на европейската директива. Националните планове трябва да определят кои сгради ще бъдат приоритетни и как ще се постигнат целите за намаляване на енергийното потребление. Това означава, че един апартамент с лоша изолация, стара отоплителна система и висок разход на енергия може постепенно да се превърне в по-рисков актив. Не защото ЕС автоматично ще забрани продажбата му, а защото разходът за неговото обновяване може да бъде приспаднат от цената, която купувачът е готов да плати.

Френският и белгийският опит показват именно това. Когато бъдещият разход за привеждане на имота към новите стандарти стане достатъчно предвидим, той започва да се отразява в сделката. Именно тук ESG престава да бъде само тема за устойчиво строителство и се превръща в тема за стойността на недвижимите имоти.Следващият голям въпрос за пазара няма да бъде само "Колко струва апартаментът на квадрат?", а и "Колко ще трябва да инвестирам, за да остане този апартамент конкурентен след 5, 10 или 15 години?"

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