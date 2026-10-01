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Цените на жилищата в България са се повишили с 15,5% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година, показват данни на Евростат, цитирани от БНР. Това е вторият най-силен ръст сред страните от ЕС след Португалия, където жилищата са поскъпнали с 16,5%.

Увеличението в България се ускорява спрямо първото тримесечие, когато цените са били с 14,8% по-високи на годишна база. След България по годишен ръст е Литва с 14,3%.

На тримесечна база поскъпването на жилищата у нас също е сред най-големите в ЕС. През периода април-юни цените са се увеличили с 4,5% спрямо първото тримесечие. По-силен ръст е отчетен единствено в Литва - 5%, а Румъния е след България с 4,4%.

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За сравнение, през първото тримесечие жилищата в България са поскъпнали с 6,2% спрямо последните 3 месеца на 2025 г.

В ЕС като цяло годишният ръст на цените се забавя до 4,7% през второто тримесечие при 5,1% през първото. В еврозоната жилищата са поскъпнали с 4% на годишна база спрямо 4,6% през първото тримесечие.

На тримесечна база цените са се повишили средно с 1,2% в ЕС и с 1,1% в еврозоната.

Най-голям спад на цените на жилищата на годишна база е отчетен във Финландия - с 2,7%, следвана от Люксембург с 2,2% и Франция с 0,8%. На тримесечна база поевтиняване има в Унгария - с 1,4%, и във Франция - с 0,8%.

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