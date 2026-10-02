Очаква се до края на седмицата премиерът Педро Санчес да реши дали ще подаде оставка

10468 Снимка: БТА/АР

Испанският парламент отхвърли два указа на правителството, свързани с жилищната политика и хвърли страната в политическа криза. Очаква се до края на седмицата премиерът Педро Санчес да реши дали ще подаде оставка и да предизвика предсрочни избори, предаде БНР.

Рязкото поскъпване на жилищата и наемите в Испания, което прави жилищата недостъпни за много хора, предизвика масови протести след извеждането от жилището й на 87-годишна жена и накара правителството да предложи законодателни реформи.

След седмица на многохилядни демонстрации срещу принудителните извеждания на хора от жилища под наем и дълги политически преговори, 178 депутати гласуваха "против" двата указа, приети от кабинета "Санчес" преди дни.

Решението беше предшествано от часове на бурни дебати в Конгреса на депутатите, в които се включи и премиерът Санчес.

Въпреки призивите му, проектите не събраха необходимата подкрепа. Указите предвиждаха ограничаване на принудителните извеждания от жилища, автоматично подновяване на договорите за наем и редица други мерки, които имаха за цел да защитят икономически уязвимите хора и семейства.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

След решението на депутатите, източници от управляващата Испанска социалистическа партия са заявили пред испанските медии, че премиерът ще реши до неделя дали да подаде оставка. В редиците на управляващите дори се обсъжда 29 ноември като възможна дата за предсрочни избори.

Редовният вот за парламент би трябвало да се проведе през следващата година.

След спукването на испанския балон в сектора на недвижимите имоти в периода 2008 -2013 г. цените започнаха рязко да се повишават в края на 2017 г. и оттогава са нараснали с 85,4 на сто. Цените на съществуващите жилища - основният ориентир на пазара - са достигнали рекордните 2933 евро на квадратен метър през юли.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.