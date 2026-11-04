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Обявиха за продажба 258 декара от фалиралия химически комбинат "Свилоза" в Свищов. 

Търгът е за общо 31 парцела, които се продават от частния съдебен изпълнител заедно. Началната цена е над 3,8 милиона евро.

Продават се производствени и складови пощи, обслужващи сгради, работилници, гаражи на химическия комбинат в Свищов.

Снимка: Камара на частните съдебни изпълнители

В един от имотите има изградена, но невъведена в експлоатация соларна инсталация. В друг от имотите е бивше бомбоубежище.

Има обекти с полуразрушени постройки, както и парцели, през които минават неизползваеми железопътни линии, както и вагоноремонтно депо.

Търгът е насрочен за периода от 4 ноември до 4 декември, а резултатът ще бъде обявен на 17 декември.

Имотите са с необслужена банкова ипотека.

Снимка: Камара на частните съдебни изпълнители

Върху някои от тях има и възбрани от Националната агенция за приходите, както и от търговски партньори.

"Свилоза" окончателно спря работа в средата на февруари тази година, припомня БНР. Стотици работници имат неизплатени заплати.

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