Експерти от банковия сектор, строителния бизнес и водещи агенции за недвижими имоти очертаха възможните сценарии за развитие на пазара през следващите две години на Real Estate Business Forum, организиран от Imoti.net в София

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Пазарът на недвижими имоти в България навлиза в по-селективна фаза - цените продължават да растат, но броят на сделките намалява, а купувачите все повече обръщат внимание на качеството на имотите и средата около тях. Това стана ясно по време на Real Estate Business Forum, организиран от Imoti.net в Интер Експо Център в София. Водещи представители на сектора обсъдиха актуалните тенденции, очакванията за цените и ипотечното кредитиране, перспективите пред новото строителство и възможностите за развитие на бизнеса чрез дигитален маркетинг и изкуствен интелект.

По-малко сделки, но все още растящи цени

"Пазарът на недвижими имоти у нас е на две скорости", коментира доц. д-р Мирослав Владимиров, преподавател в Икономически университет - Варна и член на Съвета на директорите на ЕРА Недвижими имоти. По думите му данните на Националния статистически институт показват спад на сделките, които се доближават до нивата от 2019 г., въпреки продължаващия ръст на цените.

Любопитен извод от анализа е, че намалението на сделките се дължи основно на по-малкия брой покупки без ипотечно кредитиране. Това очертава промяна в поведението на участниците на пазара и поставя във фокус ролята на банковото финансиране за бъдещото развитие на сектора.

Доц. Владимиров представи три възможни сценария за следващия период. Базовият и най-вероятен сценарий предвижда леко повишение на лихвите по ипотечните кредити с 0,5-0,7 процентни пункта, между 70 000 и 75 000 сделки и умерен ръст на цените. Оптимистичният вариант предполага запазване на лихвените нива, увеличаване на търсенето и повече сделки. При рисковия сценарий значително повишение на лихвите би ограничило достъпа до жилищно финансиране и би довело до по-сериозно свиване на пазара.

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Какво ще се случи с ипотечните лихви?

Очакванията за ипотечното кредитиране също бяха сред основните теми на форума. Според Ивайло Вълчев, заместник-директор "Банкиране на дребно" в Първа инвестиционна банка (Fibank), към втората половина на 2027 г. е възможно леко повишение на лихвените проценти, свързано основно с промени в дела на кредитополучателите.

По думите му лихвите по ипотечните кредити се очаква да останат стабилни, тъй като се формират въз основа на банкови методики, повлияни от ниските лихви по депозитите и ограничените алтернативи за инвестиране, използвани от българските домакинства.

По-селективен пазар и по-големи разлики между имотите

Следващите две години вероятно ще донесат по-изразена диференциация между отделните сегменти на пазара. Това прогнозира Стоян Гочев, собственик на RE/MAX City и RE/MAX City Mall. Според него купувачите ще бъдат все по-взискателни, а разликите в цените между старото и новото строителство ще се открояват по-силно.

Върху пазара на ново строителство акцент постави и Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи. По думите му броят на предварителните договори е намалял с 12-15%, като очакванията му са спадът да не надхвърли 20% през годината.

Шопов отбеляза, че сериозните инвеститори разполагат с капитал и в определени случаи биха предпочели да задържат продажбите, вместо да намаляват цените. Очакванията му са стойността на жилищните имоти да продължи да нараства.

Купувачите търсят повече от квадратни метри

Повече оферти на вторичния пазар, засилено търсене и плавно повишение на цените очакват от BULGARIAN PROPERTIES. Изпълнителният директор на компанията Полина Стойкова MRICS подчерта, че критериите на купувачите се променят и все по-голямо значение придобиват качеството на средата, инфраструктурата, таксите за поддръжка и цялостната концепция на жилищните проекти.

Тенденцията показва, че конкуренцията между имотите ще зависи не само от локацията и цената, но и от качеството на живот, което предлагат. За инвеститорите и строителните предприемачи това означава необходимост от по-прецизно позициониране и по-ясно разграничаване на предимствата на всеки проект.

Дигиталният маркетинг и изкуственият интелект - инструменти за конкурентно предимство

Освен прогнозите за пазара, Real Estate Business Forum постави акцент и върху уменията, от които брокерите и компаниите се нуждаят, за да развиват бизнеса си в по-конкурентна среда.

В дискусията за дигиталния маркетинг, убедителната комуникация и приложението на изкуствения интелект Анна Цолова, създател на платформата "Говори, за да те видят", Александър Иванов от CreateX и Слави Дяковски от spreadit споделиха практически насоки и примери от работата с клиенти и представянето на имоти.

Основният съвет към професионалистите беше да инвестират в по-силно онлайн присъствие, да усъвършенстват вербалната и невербалната си комуникация както при лични срещи, така и при онлайн презентации, и да използват възможностите на изкуствения интелект за по-ефективно управление на бизнеса и по-успешно представяне на услугите си.

Общият извод от Real Estate Business Forum е, че пазарът на недвижими имоти в България не спира да се развива, но навлиза в етап, в който качеството, финансовата достъпност и умението за адаптация ще имат все по-голямо значение. За участниците в сектора предизвикателството вече не е просто да отговорят на търсенето, а да предложат правилния продукт на все по-взискателния купувач.

Повече подробности от дискусията Real Estate Business Forum ще откриете на Imoti.net, а за предстоящите събития от проекта следете Investor Media PRO.

Следващият бизнес форум на Imoti.net предстои на 5 ноември във Варна.

Imoti.net е част от портфолиото на Investor Media Group, която се намира в топ 3 на най-големите медийни групи в България с дигитална аудитория от близо 2 милиона месечни потребители. Портфолиото на медийната група включва телевизиите Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria, радио Bulgaria ON AIR и радио "Антена", списания и специализирани дигитални медии. Чрез Bloomberg TV Bulgaria, Bloombergtv.bg и списание Bloomberg Businessweek Bulgaria групата предлага на българската аудитория съдържание под международния бранд Bloomberg. Със своите новинарски и тематични канали тя достига както до широка публика, така и до бизнес лидери и професионални общности.

Повече от 15 години Investor Media Group организира утвърдени бизнес и финансови събития в България, сред които са и поредицата бизнес форуми на Imoti.net Real Estate Business Forums.

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