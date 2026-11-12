Венцислав Златков беше удостоен с награда за журналистика по време на INSPIRE TO HIGHER 2026 в знак на признание за професионализъм

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Регионалният мениджър на Imoti.net Венцислав Златков беше отличен с награда в категория "Награди за журналистика" от Национално сдружение "Недвижими имоти" (НСНИ) за приноса си към свързването на участниците на пазара, насърчаването на професионалния диалог и развитието на по-единна общност в сектора на недвижимите имоти. Признанието беше връчено по време на XII Национална годишна конференция INSPIRE TO HIGHER 2026, която се проведе на 30 октомври в столичния хотел "София Балкан Палас".

Признанието е част от годишните награди на НСНИ, с които организацията отличава личности и компании с принос към развитието на сектора на недвижимите имоти, утвърждаването на професионалните стандарти и насърчаването на добрите практики.

Тазгодишното издание на INSPIRE TO HIGHER премина под мотото "Пазарът се променя. Ние отговаряме." и събра водещи експерти, представители на бизнеса и международни организации. В центъра на дискусиите бяха перспективите пред имотния пазар през 2027 г., икономическата среда, ипотечното кредитиране, европейското законодателство, енергийната ефективност и навлизането на изкуствения интелект в сектора.

В рамките на официалната церемония бяха връчени отличия в четири категории, насочени към професионализма, етиката, обществената ангажираност и приноса към развитието на бранша.

Наградата за Венцислав Златков подчертава ролята на Imoti.net не само като платформа за информация и анализи на пазара на недвижими имоти, но и като активен участник в изграждането на професионални партньорства и насърчаването на диалога между представителите на сектора.

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