Втората фаза на Belvedere Holiday Club се очаква да бъде завършена през май 2027 г. и предлага апартаменти "до ключ" в комплекс с вече работещи басейни, SPA център и ресторант

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Новата сграда ще добави студиа, двустайни и тристайни апартаменти към ваканционен комплекс, чиято първа част функционира от 2008 г.

Бъдещите собственици могат да разгледат средата, от която новата сграда ще бъде част: оформените градини, местата за отдих, ресторанта, басейните и пространствата за спорт.

За повече информация посетете сайта.

Комуникативна локация

Комплексът се намира в новата част на Банско, на около 400 метра от кабинковия лифт и в непосредствена близост до Mall of Bansko. За любителите на зимните спортове това е удобна отправна точка за деня в планината.

През зимния сезон за собствениците на апартаменти се предлага и безплатен транспорт до началната станция на лифта. В комплекса има гардероб за ски и голф принадлежности, който допълва удобствата за активна почивка.

Близостта до лифта е важна част от местоположението, а наличието на басейни, SPA център и външни пространства дава възможност престоят да следва различен ритъм според сезона и предпочитанията на собствениците.

Снимка: LUXIMMO

Удобства на територията на Belvedere Holiday Club

Първата фаза на Belvedere Holiday Club включва 3 блока с апартаменти и е с разрешение за ползване от 2008 г. През годините комплексът е развил съчетание от самостоятелни жилища и услуги, които улесняват престоя на собствениците и техните гости.

Тази организация има практическо значение за хората, които искат собствено място в Банско и планират да го посещават за уикенд, за зимната си ваканция или за по-продължителна почивка. Денонощната рецепция, ресторантът с румсървис и възможностите за спорт и възстановяване позволяват голяма част от времето да бъде посветена на самото пътуване и почивката.

Комплексът разполага със закрит отопляем басейн със зони за възрастни и деца, както и с открит басейн с обособени детски зони и pool бар. На разположение са още външно джакузи и фитнес.

Обновеният SPA център включва инфрачервена сауна с хималайска сол, хамам, две финландски сауни, две парни бани и джакузи. Собствениците ползват преференциални условия за SPA центъра и имат право на неограничено ползване на външните басейни, външното джакузи и фитнеса.

Новата сграда продължава тази концепция, като добавя избор от жилища с различни разпределения и съвременно изпълнение.

Снимка: LUXIMMO

Апартаменти "до ключ"

Новата сграда е проектирана на 5 етажа с 2 самостоятелни входа, всеки със собствен асансьор Orona за 8 души. Външният облик ще следва традиционните за комплекса цветове, допълнени от съвременна вентилируема фасада с HPL облицовка.

Новите жилища ще бъдат предавани със степен на завършеност "до ключ". Предвидени са готови подови настилки, боядисани стени, завършени бани с бойлери, входни и интериорни врати. Това позволява на бъдещите собственици да преминат към избора на обзавеждане и оформянето на интериора според начина, по който ще използват жилището.

Сред техническите характеристики са 5-камерна PVC дограма с троен стъклопакет, 12-сантиметрова топлоизолация и покрив с керемиди Bramac. Общите части ще бъдат изцяло завършени, с гранитни стъпала и гранитогрес във фоайетата и коридорите. Предвидени са контролиран достъп, видеонаблюдение и осветление с датчици.

Снимка: LUXIMMO

Ексклузивен агент по продажбите е LUXIMMO.

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