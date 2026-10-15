Метрото, Околовръстният път и новата инфраструктура ще пренареждат инвестиционната карта, а най-голям потенциал за поскъпване имат районите, в които транспортът изпреварва жилищното развитие

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Вярна на девиза си София продължава да расте и вероятно ще изглежда доста различно след 10 години. Новите жилищни комплекси вече изместват границите на компактния град, метрото продължава да се разширява, Околовръстният път постепенно се превръща в основна транспортна артерия, а северните територии на столицата остават сред големите резерви за бъдещо развитие.

И така, кои квартали ще спечелят най-много от новата инфраструктура и кои ще останат на периферията, въпреки че в тях се строи активно? Отговорът не е просто "югът" или "северът". През следващото десетилетие все по-важно ще бъде не само къде се намира един имот, а до каква инфраструктура е достъпен и колко бързо може да се стигне от него до работните центрове на града.

София все още се движи на юг

През последните години най-голямата строителна активност се концентрира в южната част на столицата. Данните за издадените разрешения за строеж показват особено силна активност в район "Витоша", както и в "Манастирски ливади", "Малинова долина" и "Симеоново". Това не е случайно. Южната част съчетава близост до Витоша, висок интерес към новото строителство и традиционно силно търсене от домакинства с по-високи доходи. Но именно тук се появява и един от големите проблеми на бъдещото развитие на София - строителството на жилища на места, където инфраструктурата изостава. Самият анализ на Софияплан за изпълнението на действащия ОУП показва значително изоставане на публичната инфраструктура спрямо частното строителство. Това се вижда особено ясно в части от южните квартали. Нови сгради могат да бъдат построени сравнително бързо, докато изграждането на улици, канализация, училища и обществен транспорт изисква години. Именно затова през следващите 10 години цената на инфраструктурата може да се окаже толкова важна, колкото и самият апартамент.

Метрото ще бъде един от най-силните двигатели

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Ако има една инфраструктура, която вече е доказала способността си да променя градската карта, това е метрото. Столичната община планира следващи разширения в западна, южна и югоизточна посока. Сред тях са продължението от "Люлин" до Околовръстния път с 2 км трасе и 2 станции, разширението към "Студентски град" с 5 станции и 5 км трасе и продължение с 3 станции до долната станция на Симеоновския лифт. Подготвят се и следващи разширения към "Обеля" и "Слатина". През 2026-2027 г. мрежата трябва да се разшири с 10 нови станции, като общата дължина на метрото се очаква да достигне 61 км с 57 станции.

Една от новите станции на метрото "Панчо Владигеров" е готова на 90% Снимка: Bulphoto

Това има пряко значение за имотите. Софияплан изрично посочва, че изграждането на ново метро обичайно води до повишаване на строително-инвестиционната активност и привличане на нови жители и работещи в районите около станциите. Според анализа очакванията за ръст на цените на имотите около новите станции са един от ефектите, които трябва да се отчитат при градоустройственото планиране. Това означава, че метрото не просто следва развитието на града - то може да създава нови центрове на развитие.

Кои райони имат най-силен потенциал?

На първо място са зоните, в които предстои да се появи нов транспорт, но цените все още не са достигнали нивата на вече утвърдените квартали. Тук попадат части от "Люлин", особено по бъдещото продължение към Околовръстния път, както и зоните около бъдещите станции към "Студентски град" и югоизточната част на града. Потенциал има и около "Слатина" и "Гео Милев", където развитието на третия метродиаметър вече е заложено в изменението на ОУП. Предвиденото трасе е около 6 км и преминава през "Гео Милев", "Асен Йорданов", района на "Арена Армеец" и "Цариградско шосе". Това са райони, при които ефектът от метрото може да бъде по-значим, отколкото в квартали, които вече имат високи цени и добре развита транспортна инфраструктура. С други думи, най-големият процентен ръст не е задължително да бъде там, където имотите са най-скъпи днес.

Околовръстният път може да начертае нова карта

Втората голяма промяна ще дойде от автомобилната инфраструктура. През септември 2026 г. Националният експертен съвет одобри устройствения план за последния незавършен участък на Софийския околовръстен път. Това е важна стъпка към завършването на трасето, което се подготвя от години. Южната дъга вече има огромно значение за достъпа до "Младост", "Симеоново", "Драгалевци", "Бояна", "Манастирски ливади" и зоните около бизнес парковете.

Но ефектът от Околовръстния път е двустранен. От една страна, по-добрата връзка с останалата част на София и с националната пътна мрежа увеличава привлекателността на терените около него.

Част от Околовръстния път Източник: Сайт на Столична община

Част от Околовръстния път. Снимка: Сайт на Столична община

От друга, самият Околовръстен път не е достатъчен, за да направи един квартал добър за живеене. Ако липсват вътрешни улици, обществен транспорт, училища, детски градини и канализация, близостта до голям път може дори да се превърне в недостатък за част от имотите.

Затова през следващите години най-интересни ще бъдат не просто парцелите "до Околовръстното", а тези, които получават едновременно добра автомобилна връзка и достъп до градски транспорт.

Северът е големият резерв

Ако югът остава зоната с най-силен текущ интерес, северната част на София е територията с потенциал за по-дългосрочно пренареждане. Столичната стратегия предвижда нова зона за развитие по трасетата на трансевропейските транспортни коридори в северната част на общината. В концепцията са заложени и вторични центрове извън традиционния градски център. Това е важно, защото София не може безкрайно да расте само чрез ново строителство на юг. В северната част има големи територии с индустриални, смесени и незастроени площи, които при достатъчно добра инфраструктура могат постепенно да променят предназначението и икономическата си роля. Развитието на "Надежда", "Илиянци", "Бенковски", "Левски", "Враждебна" и зоните около Северната скоростна тангента трябва да се разглежда именно в този по-дълъг хоризонт. Тук обаче рискът е същият като на юг - инфраструктурата трябва да изпревари или поне да върви заедно с жилищното строителство.

Северната скоростна тангента вече промени периферията

Северната скоростна тангента създаде нова връзка между основните направления около София и промени достъпността на северните и северозападните територии. Връзката със Софийския околовръстен път е част от тази система.

Следващият етап обаче няма да бъде просто изграждането на още един път. Големият въпрос е какво ще се случи с териториите около него. Транспортната достъпност може да направи земята по-привлекателна за логистика, бизнес, услуги и жилищно строителство. Но превръщането на тези територии в пълноценни градски квартали изисква много повече - регулация, улици, ВиК, училища, зелени площи и обществен транспорт. Именно затова Северна София е по-скоро дългосрочен залог, отколкото район, за който може да се очаква автоматичен скок на цените.

Ще продължи ли югът да поскъпва най-бързо?

Вероятно ще остане сред най-силните пазари, но това не означава, че всеки южен квартал ще расте еднакво. Вече има огромни разлики между отделните райони. По данни на Imot.bg към 1 октомври 2026 г. например средната офертна цена за жилища е около 3 021 евро/кв. м в "Белите брези", 2 984 евро/кв. м в "Борово", докато в "Бенковски" е около 2 204 евро/кв. м, а в "Ботунец" - около 1 302 евро/кв. м. Това са офертни, а не реализирани цени. Тези разлики показват защо инфраструктурата има значение. Когато към квартал с по-ниска начална цена се добавят метро, нов път, училище, парк или по-добра връзка с центъра, потенциалът за процентно поскъпване може да бъде по-голям, отколкото в вече премиум район.

Но това не е автоматична формула. Инфраструктурата не вдига еднакво цената на всички имоти. Най-силният ефект обикновено се получава при имотите, които реално печелят време за придвижване. Това е ключовият икономически ефект. Ако нова метростанция съкрати пътуването до центъра от 45 на 25 минути, кварталът става по-привлекателен за много по-голям кръг купувачи. Ако нов път даде бърза връзка с бизнес зона, летището или магистрала, това може да промени търсенето. Но има и обратна страна. Жилище непосредствено до шумен булевард или транспортен възел може да не получи същия ефект като имот на 5-10 минути пеша от него. Затова най-ценната зона около една инфраструктурна инвестиция невинаги е точно върху нея.

София няма да расте само навън

Една от важните цели на градското планиране е да се намали зависимостта от един-единствен център и да се развиват вторични центрове в периферията. Така е заложено и в устройствената концепция на столицата. Това може да промени и логиката на имотния пазар. Днес голяма част от стойността на жилището се определя от близостта до центъра.

Сърцето на града, ул. "Витоша" Снимка: iStock by Getty images

След 10 години по-важен може да бъде достъпът до няколко различни центъра на работа, услуги и образование. Точно тук метрото, Околовръстният път и вторичните центрове се срещат.

Къде може да е следващият ръст?

Ако се съпоставят планираната инфраструктура, текущото строителство и относителното ценово ниво, няколко зони изглеждат с потенциал за силно развитие през следващото десетилетие:

"Слатина" - "Гео Милев" - заради бъдещото метро и близостта до "Цариградско шосе", "Арена София" и бизнес зоните.

"Люлин" и западните периферни части - заради планираното продължение на метрото към Околовръстния път.

Зоните около "Студентски град" и югоизточната част - заради планираните нови метростанции и големия жилищен и образователен поток.

Южната периферия около Околовръстния път - особено там, където пътната инфраструктура се комбинира с обществен транспорт и нормална вътрешна улична мрежа.

Северните територии - като по-дългосрочен залог, ако развитието на пътищата, градския транспорт и устройственото планиране започне да изпреварва жилищното строителство.

Това не означава, че тези райони непременно ще имат най-висок ръст на цените. По-скоро означава, че там инфраструктурата има потенциал да промени фундаментално достъпността и инвестиционната привлекателност.

Най-важният въпрос ще бъде кой ще построи инфраструктурата

София има достатъчно територия за още жилища. Проблемът е да не се повтаря моделът, при който първо идват сградите, а години по-късно - улиците, транспорта и публичните услуги.

Самият анализ на Софияплан показва, че частните инвестиции в строителство са изпреварили инвестициите в публична инфраструктура. Това може да се окаже най-голямата разлика между кварталите, които ще поскъпват, и тези, които просто ще се застрояват.

Следващите 10 години вероятно няма да създадат един нов "най-скъп квартал" на София. По-скоро ще се появят нови точки на концентрация на жилища, работни места, транспорт и услуги.

А за имотите правилото ще бъде все по-просто: не печели непременно имотът, който е най-близо до центъра, а този, който е най-добре свързан с останалата част от града.

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