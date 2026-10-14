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Как се променя имотният пазар, когато жилищата продължават да поскъпват, а сделките намаляват? Този въпрос ще бъде във фокуса на Real Estate Business Forum, който Imoti.net организира на 20 октомври от 14:00 часа в Интер Експо Център в София.

Данните на Националния статистически институт показват, че през второто тримесечие на 2026 г. цените на жилищата в България са нараснали с 15,5% спрямо същия период на миналата година. На тримесечна база ръстът се забавя до 4,5%, докато броят на продажбите намалява с 18,1% на годишна база. Разнопосочните сигнали поставят на дневен ред въпроси за ценовите очаквания, достъпа до жилище и следващия етап от развитието на сектора. Imoti.net ще потърси отговори на тези и още въпроси по време на ключовата си дискусия.

Участниците във форума ще обсъдят цените, сделките и новото строителство, ролята на ипотечното финансиране и тенденциите, които актуалните данни очертават за близкото бъдеще на пазара. В програмата е включен и разговор за това как в ерата на AI компаниите за недвижими имоти да достигат до повече клиенти чрез дигитален маркетинг по ефективен и етичен начин.

Повече подробности за програмата на Real Estate Business Forum на 20 октомври ще откриете на Investor Media PRO.

Imoti.net е част от портфолиото на Investor Media Group, която се намира в топ 3 на най-големите медийни групи в България с дигитална аудитория от близо 2 милиона месечни потребители. Портфолиото на медийната група включва телевизиите Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria, радио Bulgaria ON AIR и радио "Антена", списания и специализирани дигитални медии. Чрез Bloomberg TV Bulgaria, Bloombergtv.bg и списание Bloomberg Businessweek Bulgaria групата предлага на българската аудитория съдържание под международния бранд Bloomberg. Със своите новинарски и тематични канали тя достига както до широка публика, така и до бизнес лидери и професионални общности.

Повече от 15 години Investor Media Group организира утвърдени бизнес и финансови събития в България, сред които са и поредицата бизнес форуми на Imoti.net Real Estate Business Forums.

Повече информация за предстоящите бизнес форуми на Imoti.net, за целогодишния проект Real Estate Business Forums & Awards, както и за регистрация за безплатно присъствие на събитията на Imoti.net, посетете Investor Media PRO.

Dir.bg e медиен партньор на събитието.

 

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