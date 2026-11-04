На 5 ноември водещи експерти ще обсъдят влиянието на еврозоната, промените в потребителското поведение и перспективите пред имотния сектор до 2030 г.

91 Източник: Инвестор.бг

На 5 ноември 2026 г. от 14:00 ч. Imoti.net ще събере представители на бизнеса и водещи експерти от сектора на недвижимите имоти на бизнес форум във Варна. Събитието ще се проведе в хотел-галерия "Графит" и ще постави във фокуса промените, които преобразяват пазара, и стратегиите, с които професионалистите могат да отговорят на тях.

Присъединяването на България към еврозоната, динамиката на цените, развитието на новото строителство и променящите се очаквания на купувачите и продавачите поставят нови изисквания пред всички участници на имотния пазар. В тази среда успешният бизнес зависи не само от познаването на пазарните тенденции, но и от способността на компаниите и брокерите да се адаптират, да изграждат доверие и да предлагат решения, съобразени с нуждите на клиентите. Затова и дискусията ще премине под надслова "Адаптация".

Как изглежда "новата нормалност" на имотния пазар, как се променят поведението и очакванията на потребителите, кои бизнес модели ще определят развитието на сектора през следващите години и кои компании и професионалисти ще успеят да запазят конкурентните си позиции и да поведат пазара до 2030 г.? Тези и още въпроси ще бъдат обсъдени на 5 ноември.

Програмата ще започне с откриване от Снежана Стойчева, управител на първия портал за недвижими имоти в България Imoti.net, част от водещата Investor Media Group.

Доц. д-р Мирослав Владимиров, член на Съвета на директорите на ЕРА Недвижими имоти, ще представи основните тенденции на пазара на недвижими имоти. В последващата дискусия "Адаптацията на участниците в пазара на имоти - цени, сделки, ново строителство" ще се включат Ана Медарова от АНИ БО и Борислав Точевски от DOMEX. Те ще обсъдят как пазарните промени се отразяват върху работата на агенциите и на строителните предприемачи, както и какви подходи изисква новата конкурентна среда.

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Деян Спасов от Оцениме Бг ще представи как използването на данни за пазара на недвижими имоти помага на професионалистите да изграждат доверие с клиентите, да аргументират оценките си и да развиват по-успешен бизнес.

Повече подробности за програмата на Real Estate Business Forum на 5 ноември ще откриете на Investor Media PRO. Форумът е част от годишната инициатива Real Estate Business Forums & Awards на Imoti.net. Мисията на проекта и на Imoti.net е да повиши информираността на обществото по темите, свързани с пазара на недвижими имоти, популяризиране на добрите практики в сектора, повишаване на доверието към бизнеса с недвижими имоти и изграждане на общност от коректни и отговорни участници на пазара. Форумът поставя акцент и върху представянето на иновации в сектора.

Imoti.net е част от портфолиото на Investor Media Group, която се намира в топ 3 на най-големите медийни групи в България с дигитална аудитория от близо 2 милиона месечни потребители.

Повече информация за предстоящите бизнес форуми на Imoti.net, за целогодишния проект Real Estate Business Forums & Awards, както и за регистрация за безплатно присъствие на събитията на Imoti.net, посетете Investor Media PRO.

Dir. bg е медиен партньор на събитието

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