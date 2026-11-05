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Едва около 10 на сто от жилищния фонд в България разполага със застрахователна защита, сочат данни от сектора на общото застраховане в страната. Дори при наличие на полица голяма част от собствениците се сблъскват с неочаквани откази или занижени обезщетения, главно поради непознаване на застрахователните клаузи. Пазарен анализ на "УниКредит Застрахователен Брокер" очертава основните причини, водещи често до разочарование от плащанията по застраховки.

Една от най-често срещаните грешки при сключване на полица е объркването между пазарната цена и възстановителната стойност на имота. Застрахователите изчисляват обезщетенията на база на сумата, необходима за повторното изграждане на жилището в строителен смисъл, а не според пазарните фактори като локация, етаж или транспортна свързаност. Застраховането върху завишена пазарна стойност води единствено до по-висока годишна премия, без това да увеличава размера на реално изплатената щета при инцидент.

Застрахователни договори прилагат така нареченото пропорционално правило при частични повреди. При имот с реална строителна стойност от 100 000 евро, застрахован за 50 000 евро, призната щета от наводнение за 8 000 евро се изплаща наполовина - 4 000 евро. Експертите посочват, че разликата в годишната вноска за осигуряване на пълно покритие често възлиза на няколко десетки евро и предотвратява значителни финансови загуби при настъпване на застрахователното събитие.

Статистиката на застрахователните дружества определя наводненията към долните етажи като най-честото застрахователно събитие в жилищните блокове. Този риск се покрива единствено при изрично добавена клауза за гражданска отговорност към трети лица за ремонт на пострадалите съседни апартаменти.

В същото време договорите съдържат редица специфични изисквания в общите условия. При определени полици защитата срещу кражба отпада напълно, ако имотът остане необитаем за повече от 30 последователни дни без активна сигнално-охранителна техника. След изплащане на обезщетение общата застрахователна намалява, като възстановяването на пълния обем на финансовата защита изисква подписване на анекс за дозастраховане.

Редица застраховки защитават домакинските уреди от рискове, като счупен екран на телефона, лаптоп, паднал от масата, или телевизор, ударен от детска играчка, които не са покрити от производствената гаранция. Големите търговски вериги предлагат застраховка "Случайно счупване" и "Удължена гаранция" заедно с покупката на уреда.

Застрахователният пазар развива и индивидуални продукти срещу киберпрестъпления за физически лица. Тези застраховки компенсират откраднати парични средства при фишинг атаки, поемат разходи за възстановяване на бази данни и осигуряват техническа подкрепа при онлайн измами.

От "УниКредит Застрахователен Брокер" съветват потребителите да не вземат решение за сключване на полица без предварителна професионална консултация.

"Сравняваме условията на водещи застрахователи, определяме точната сума и нужните рискове и сме до вас, ако се стигне до щета. Така заедно създаваме портфейл от застраховки, който ни позволява да договаря максимално изгодни условия за нашите клиенти."

С подкрепата на: УниКредит Застрахователен брокер
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