Изложението ще се проведе на 16 и 17 октомври в Интер Експо Център, София

8363 Снимка: Дом 365

Всеки, който купи билет за събитието Дом 365, автоматично ще участва в томбола с 53 награди. Сред тях има 50 ролетки, 2 чадъра и маса за кафе от Studio Atis. Изложението ще се проведе на 16 и 17 октомври 2026 г. в Зала 6 на Интер Експо Център, София.

За томболата не е нужна допълнителна регистрация. Тегленето ще се проведе на 15 октомври, а печелившите ще бъдат известени по имейла, с който са се регистрирали. Така късметлиите ще могат да получат подаръка си на самото изложение!

Дом 365 обединява всички етапи от създаването на дома: жилищно строителство и архитектурен дизайн, интериорни и екстериорни решения, финансиране, ремонтни дейности и грижа за двора и домакинството. Целта на събитието е да свърже крайния потребител директно с бизнеса и да му спести месеци в търсене на най-добрия вариант.

Посетителите ще могат да гледат демонстрации и подкасти на живо, които отговарят на често задавани въпроси и притеснения на потребителите. В програмата са включени поставяне на микроцимент, 3D принтиране и дори турнир по шах.

Тези, които още търсят имот, ще могат да се срещнат с брокери, финансови консултанти и кредитни експерти. Всеки посетител може да запази час за лична среща с фирми от сферата, която го интересува. Така за два дни може да намери партньорите за своя жилищен проект - процес, който обикновено отнема месеци.

На изложението ще има и B2B зона, в професионалистите от сектора могат да си организират срещи и да обменят опит. Повече информация и билети има на dom365.bg.