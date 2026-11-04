За първи път представител на България застава начело на организацията, която обединява строителен бизнес с над 7 трлн. долара годишен оборот

1017 Снимка: Камара на строителите в България/Румяна Тонева

Председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Любомир Качамаков беше избран единодушно за президент на Световната строителна асоциация CICA. Номинацията му получи подкрепата на всички делегати на 79-ата Генерална асамблея на организацията, която се провежда в Париж. Той е първият българин, който заема този пост, а мандатът му ще бъде 2 години, съобщават от КСБ.

В новото ръководство на CICA за старши вицепрезидент беше избран Джузепе Анжелучи от Ел Салвадор, а за вицепрезиденти - Филип Десоа от Белгия и Али Санафи от Ирак. Мишел Демар ще изпълнява функциите на ковчежник. Десоа, който има активна роля в разширяването на международното присъствие на асоциацията, беше определен и за специален посланик по въпросите на външните отношения.

"Председателството на CICA насочва вниманието към България и дава шанс страната ни да заеме водеща роля в обсъждането на приоритетите и преодоляване на предизвикателствата пред строителната индустрия в световен мащаб", коментира инж. Качамаков след избора си.

Той подчерта, че геополитическите предизвикателства се задълбочават, но строителният сектор има потенциал да се справи с тях благодарение на международното сътрудничество. "Силата на строителната индустрия е в това, че сме обединени", допълни новият президент на CICA.

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Българската делегация в Париж включва заместник-председателите на КСБ Любомир Пейновски и инж. Николай Николов, почетния председател на камарата инж. Илиян Терзиев и инж. Иван Терзиев, който е вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC).

Световната строителна асоциация CICA е създадена през 1974 г. в Токио, Япония. Тя е доброволна, нестопанска организация, която обединява браншови сдружения на строителни компании от различни части на света и представлява интересите на сектора пред международни институции и финансови организации.

Строителната индустрия в световен мащаб осигурява работа на около 180 млн. души, а годишният ѝ оборот надхвърля 7 трлн. долара. Това я превръща в един от ключовите сектори за икономическия растеж, развитието на инфраструктурата и заетостта.

Сред основните приоритети на CICA са подобряването на условията за строителна дейност, насърчаването на справедливи договорни отношения, увеличаването на инфраструктурните инвестиции и създаването на по-предвидима бизнес среда. Организацията работи и за съгласуване на общи позиции по технически, правни, икономически и социални въпроси, които засягат строителните компании на международно равнище.

КСБ е асоцииран член на CICA от 2018 г. През 2022 г. Любомир Качамаков беше избран за вицепрезидент на международната асоциация за мандата до 2024 г. Преди това той е заемал два последователни мандата като вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия, с ресор малки и средни предприятия.

Инж. Качамаков има над 25 години професионален опит в строителството. В кариерата си е участвал в реализацията на проекти в пътното и железопътното строителство, обновяването на градската среда, ВиК инфраструктурата и изграждането на жилищни сгради. Сред обектите, с които е свързан, е и католическата катедрала "Св. Йосиф" в София.

Той беше избран за председател на Управителния съвет на КСБ на 25 ноември 2025 г. Преди това е заемал различни ръководни позиции в организацията, към която се присъединява през 2009 г. Бил е председател на софийската структура на камарата в продължение на 2 мандата, член на Изпълнителното бюро и Управителния съвет, както и заместник-председател на КСБ също за 2 мандата.

Камарата на строителите в България е създадена през 2006 г. със специален закон и представлява интересите на над 200 000 заети в сектора. Тя поддържа Централния професионален регистър на строителя, който има роля за повишаване на прозрачността и ограничаване на сивия сектор в бранша. По данни към края на октомври в регистъра са вписани над 8500 строителни компании, от които 50 са чуждестранни.

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