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Сглобяемата къща се вдига за дни или се доставя направо готова, но за да се води преместваем обект, трябва да бъде поставена върху основа на колела или направо на земята, като на покрива да останат характерните за контейнерите "уши", с които може да бъде повдигната с кран. И, разбира се, да се ползва по предназначение, различно от трайно жилище.

Когато се закрепва върху новопоставен фундамент и се изгражда електрозахранване и ВиК, леката конструкция трябва да премине през всички процедури на Закона за устройство на територията за строеж от пета категория. Но и получава всички законови права на жилищна сграда - ток на битова, а не на промишлена тарифа, възможност за адресна регистрация на физическо и юридическо лице и необходимите документи за евентуална продажба като самостоятелен недвижим имот.

В информационната табела собственикът се вписва и като възложител, и като строител.
В информационната табела собственикът се вписва и като възложител, и като строител. Снимка: Авторът

На първо място парцелът трябва да притежава статут на урегулиран поземлен имот за жилищно строителство. След това главният архитект трябва да издаде виза за проектиране, която определя къде и колко голяма може да бъде къщата. Следва изготвяне на инвестиционен проект, в който типовата конструкция се адаптира от архитект, конструктор и инженер.

ВиК се предвиждат при изливане на фундамента, изпълнителят се вписва в строителната книга.
ВиК се предвиждат при изливане на фундамента, изпълнителят се вписва в строителната книга. Снимка: Авторът

След получаване на разрешение, строителството започва, като собственикът поставя любопитно изглеждаща информационна табела до входа на оградата. Неговото име е вписано както в графата възложител, така и в графата строител.

Малка сглобяема къща може да се вдигне за ден-два, по-големите и сложни отнемат до месец.
Малка сглобяема къща може да се вдигне за ден-два, по-големите и сложни отнемат до месец. Снимка: Авторът

Изпълнителят на фундамента и този на къщата се вписват в строителната книга.

Изпълнителят на сглобяването на къщата съблюдава както проекта, така и изискванията на производителя.
Изпълнителят на сглобяването на къщата съблюдава както проекта, така и изискванията на производителя. Снимка: Авторът

От този момент може да започне и ходенето по мъките за прокарване на ток и вода, макар че условията за присъединяване задължително са предварително уточнени в проекта.

Характерните за контейнерите "уши" за преместване могат да се премахнат, когато къщата се строи като недвижим имот.
Характерните за контейнерите "уши" за преместване могат да се премахнат, когато къщата се строи като недвижим имот. Снимка: Авторът

С ЕРП-то е по-лесно - то изпълнява работата до външното табло, като сложността (и цената) зависи от това колко метра кабели и колко стълба са необходими от най-близката възможна точка на свързване.

ЕРП доставя тока до външното табло, а вътре изпълнението на инсталацията се проверява от акредитирана фирма.
ЕРП доставя тока до външното табло, а вътре изпълнението на инсталацията се проверява от акредитирана фирма. Снимка: Авторът

ВиК операторът също има задължението да направи съответния изкоп и да прокара необходимите тръби до границата на парцела, а оттам до къщата задачата е на собственика. Но дали ще го направи, или само ще одобри работата на строителя, който така или иначе е осигурил за своя сметка техника за своята част, е друг въпрос...

Вътре в имота тръбопроводите и окабеляването могат да се довършват и със собствен труд, като се следва проектът. Изпълнението на електрическата инсталация се проверява от акредитирана фирма. Същото се отнася и за задължителната мълниезащита, която е особено важна за къща с метални стени...

Всички достроявания към типовия модел трябва да бъдат разписани предварително в проекта.
Всички достроявания към типовия модел трябва да бъдат разписани предварително в проекта. Снимка: Авторът

След като всички бумаги по всяка една стъпка, които могат да достигнат обща дебелина над една педя, преминат през фирмата за строителен надзор и общината, заветният финален документ за тази категория сграда не е акт 16, а удостоверение за въвеждане в експлоатация от главния архитект.

Поставянето върху стари основи - едно предимство и много недостатъци

Някои опитват да заобиколят ЗУТ, като поставят сглобяема къща върху основите на съборена стара масивна постройка. Единственото гарантирано предимството на този вариант е, че се използват съществуващите партиди за ток и вода. Но такова дострояването би могло евентуално да получи легален статут по процедура от типа на печално нашумелите покрай "Баба Алино" удостоверения за търпимост.

Законът не предвижда облекчен режим за използване на "старо петно", нито строежът може да премине в графата "основен ремонт", ако старата надземна конструкция се премахва изцяло.

Инженер-конструктор трябва да направи експертиза на старите основи, като установи дали бетонът или каменният зид е здрав, има ли слягания и пукнатини. Макар че сглобяемите къщи са много по-леки от монолитните, те натоварват основата по различен начин в определени точки с колони. Инженерът трябва да подпише конструктивно становище, че старите основи могат да понесат новата конструкция или да предпише проект за тяхното укрепване и разширяване. След това процедурите са същите като за строеж от нулата.

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