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Съвсем скоро ще бъде представена цялостна концепция за промени в земеползването и поземленото законодателство в България. След това ще бъдат организирани няколко кръгли маси, на които представители на собствениците на земя, фермерите и други заинтересовани страни ще обсъдят предложенията. Очакването е концепцията да бъде изчистена в рамките на около 6 месеца. Това съобщи пред БНР министърът на земеделието Пламен Абровски.

По думите му поземленото законодателство е сред най-консервативните области и промените в него трябва да бъдат внимателно подготвени. Той посочи, че сегашната система не удовлетворява нито собствениците на земя, нито земеделските производители. "Поземленото законодателство е най-консервативното и закостенялото. Там трябва да бъдем изключително внимателни, защото системата работи някак, но не работи в услуга нито на собствениците, нито на фермерите. Всички са недоволни", каза министърът.

Според Абровски една от причините собствениците да предпочитат едногодишни договори е страхът, че могат да предоставят земята си на фермер, който впоследствие няма да изпълнява задълженията си. "Първо ще представим нашата концепция, след това ще организираме няколко кръгли маси по въпроса. Аз искам да бъда убеден, че всички ние ще вървим в една посока. Тогава ще започнем да разписваме текстове. Надявам се за около 6 месеца концепцията да е изчистена", заяви той.

Министърът коментира и плана за ваксинация на животните, който вече е публикуван от Българската агенция по безопасност на храните и е на обществено обсъждане. Абровски подчерта, че ваксинацията няма да бъде единствената мярка за ограничаване на разпространението на заболяванията, а част от по-широк план. "Това, което ние предложихме, е план за ваксинация, който е част от всички мерки, които сме предприели. В момента е на обществено обсъждане, за да може всички фермери, браншовици, наука, администрация, граждани да си кажат мнението." По думите му ваксинация ще бъде предприета, когато бъдат достигнати праговете, определени в плана.

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Проверките за т.нар. виртуални животни продължават ежедневно, каза още министърът. Става дума за случаи, при които животни са отчетени по документи, без да е установено реалното им наличие.

Като допълнителна мярка министерството обмисля в една област експериментално да бъдат поставени GPS тракери на всички животни. "Това, което искаме да направим, е да обособим експериментално една област в България, в която да сложим джипиес тракери на всички животни. Това не е правено в ЕС. Може да стане официалната идентификация в Съюза", заяви Абровски.

Министърът коментира и недоволството на Федерация "Земеделие" към КТ "Подкрепа" от предстоящото сливане на Изпълнителната агенция по горите и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Абровски заяви, че обединяването няма да доведе до намаляване на специализираната администрация. По думите му целта е напротив - да има повече служители на терен. "В момента Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури почти не функционира. Мога да дам гаранции, че сливането няма да доведе до намаляване на административен капацитет на специализирана администрация. Ще се случи точно обратното. Ще осигурим възможността да има повече хора на терен", каза той. Очаква се процесът по обединяването на двете агенции да приключи до края на годината.

Абровски посочи и приоритетите на България в рамките на Съвета на ЕС по земеделие в Брюксел, където заминава за участие днес. Сред основните теми е регламентът за Общата селскостопанска политика, който се очаква да бъде финализиран. България ще настоява и за специфично подпомагане на розопроизводството. Според министъра страната трябва да покаже на европейско ниво значението на сектора и уникалността на българската роза. Заедно с Гърция, Кипър и Румъния България ще поиска от Европейската комисия да започне преглед на законодателството в областта на животновъдството, по-специално на правилата за борба с болестите по животните.

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