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Пенсионните системи по света са изправени пред демографска криза. Хората живеят по-дълго, а раждаемостта намалява, което поставя под въпрос способността на пенсионните фондове да изплащат устойчиво пенсиите на бъдещите поколения.

Пенсионните схеми обикновено са 2 основни вида. При системите с дефинирани доходи пенсионерите получават предварително определено възнаграждение. При схемите с дефинирани вноски размерът на пенсията зависи от натрупаните спестявания и доходността от инвестирането им.

Застаряването на населението създава различни проблеми за двата модела. При първия нарастват задълженията на фондовете, тъй като пенсиите трябва да се изплащат за по-дълъг период. При втория съществува риск спестяванията на хората да не стигнат за целия им живот след пенсиониране, което увеличава значението на инвестиционните резултати, пише CNBC.

"Проблемът е огромен и с времето става все по-изразен", заяви Себастиен Бетермие, изпълнителен директор на Международния център за пенсионен мениджмънт. По думите му в някои пенсионни фондове има хора, които са пенсионирани от близо половин век и вече са на 107 или 108 години. "Колкото по-дълго живеят хората, толкова повече години пенсионните фондове трябва да покриват, което веднага се превръща в допълнително задължение", посочи той пред CNBC. Според Бетермие това увеличава разходите, които в крайна сметка се прехвърлят върху следващото поколение, и представлява "бомба със закъснител".

Мащабът на проблема е очертан в доклада за 2026 г. на глобалния пенсионен индекс на "Марш" и Института на дипломираните финансови анализатори (CFA Institute), публикуван миналата седмица. От общо 55 пенсионни системи, включени в изследването, в 43 раждаемостта е под необходимото за естественото възпроизводство на населението равнище от 2,1 деца на жена. В 23 от тях показателят е под 1,5 деца.

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Междувременно в по-развитите региони на света очакваната продължителност на живота на 65-годишните е нараснала с 50,9% спрямо 1950 г. и вече предполага около 20 допълнителни години живот. Това означава, че пенсиите трябва да осигуряват доходи за значително по-дълъг период, докато броят на работещите, които издържат възрастното население, се очаква рязко да намалее. "Финансирането на бъдещите пенсии и грижите за възрастните хора става все по-критично, тъй като съотношението между работещи и пенсионери продължава да се влошава", се посочва в доклада. Според авторите много малко системи са устойчиви при сегашния си начин на функциониране.

Проблемът е особено сериозен за разходопокривните пенсионни системи, при които вноските на работещите днес финансират основно пенсиите на настоящите пенсионери. Те са пряко зависими от броя на заетите и размера на техните осигуровки. Натискът вече се усеща и в САЩ. Според последния доклад на попечителите на фонда за пенсии за старост и наследствени обезщетения резервите му се очаква да бъдат изчерпани през четвъртото тримесечие на 2032 г. Този фонд финансира пенсионни и наследствени плащания за десетки милиони американци.

Не са защитени и напълно финансираните пенсионни схеми, при които вноските на работниците и работодателите се инвестират, за да покрият бъдещите пенсии. Когато повече членове на фондовете се пенсионират и започнат да теглят средства, някои от тях може да се окажат в ситуация, в която изплащат повече пари, отколкото получават под формата на нови вноски. Това може да ги принуди да преразгледат инвестиционните си стратегии и нуждите си от ликвидни средства. "Бъдещите плащания на пенсии ще надхвърлят размера на вноските или премиите [...] този финансов натиск неизбежно ще нараства", предупреждава докладът.

Демографските промени вече влияят върху начина, по който пенсионните фондове инвестират. Някои поемат по-голям риск, за да постигнат доходност, достатъчна за покриване на растящите им задължения към пенсионерите. Много от зрелите фондове вече изплащат повече средства под формата на пенсии, отколкото получават от вноски. Затова те стават все по-зависими от инвестиционните си печалби и натрупаните активи. В Австралия около една трета от пенсионните фондове са отчели отрицателен естествен паричен поток от активите си за период от 3 години. Това означава, че плащанията към пенсионерите са надхвърлили постъпленията от вноски, показва доклад от 2025 г. на Австралийския орган за пруденциално регулиране.

Според наблюдатели на сектора натискът за постигане на по-висока доходност е насочил някои фондове към по-рискови и сложни инвестиции, включително частен капитал, инфраструктура и частно кредитиране. "Можете да се опитате да постигнете по-висока доходност от инвестициите си, но това изисква поемането на по-голям риск", коментира Бетермие.

Жан-Пиер Обри, заместник-директор по изследванията на щатските и местните пенсионни системи в Центъра за пенсионни изследвания към Бостънския колеж, също посочва, че фондовете все по-често се насочват към по-рискови активи. Степента на тази промяна обаче се различава значително между отделните пазари. "Мисля, че всички поемат малко повече риск, където могат. Разходите нарастват заради демографската промяна", казва Обри. Той посочва пенсионните фондове на щатските и местните власти в САЩ, които държат само около 20% от активите си в облигации. По-голямата част от средствата им са вложени в акции и частни активи. Според Обри това ги прави значително по-изложени на инвестиционен риск в сравнение с пенсионните фондове в Европа и Канада.

Не всички ръководители на пенсионни фондове обаче смятат, че застаряването налага поемането на по-големи рискове. Дейвид Елиас, главен изпълнителен директор на австралийския пенсионен фонд "Хостплюс", подчертава, че демографските промени са само един от многото фактори, които определят инвестиционните решения. Според него е важно портфейлът да бъде диверсифициран между различни класове активи, географски пазари и отрасли, а очакваната доходност да оправдава поетия риск. Елиас отбелязва и че правителствата разполагат с възможности да смекчат натиска от застаряването, включително чрез имиграционни политики и технологични иновации. Самите демографски промени могат да открият и нови инвестиционни възможности. "Не подценявам способността на правителствата да проявяват изключителна изобретателност при решаването на подобни проблеми", заяви той. По думите му обаче тези въпроси неизбежно ще трябва да бъдат решени.

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