Започват щафетни едночасови стачки в ключови държавни институции у нас
Те са в знак на протест срещу несправедливото заплащане, задълбочаващите се диспропорции във възнагражденията и неравнопоставеното третиране на работещите в държавната администрация
От понеделник Синдикатът на административните служители "Подкрепа" започва щафетни едночасови ефективни стачки в ключови държавни институции в знак на протест срещу несправедливото заплащане, задълбочаващите се диспропорции във възнагражденията и неравнопоставеното третиране на работещите в държавната администрация.
В стачните действия, които ще са между 10.00 и 11.00 часа ще участват заети в централните управления в София и от териториалните структури в страната на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, "Главна инспекция по труда", Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националния статистически институт и Националния осигурителен институт.
От синдиката настояват за увеличение на месечните възнаграждения с фиксирана сума от 350 евро, както и да се възстанови така нареченият "клас прослужено време" за държавните служители. За увеличението са нужни 57 млн. евро.
Първи ефективна едночасова стачка ще проведат синдикалните членове в поделенията на Агенцията за социално подпомагане, предаде БНР.