Най-голямата част от получателите са пенсионери. Парите по банковите сметки трябва да постъпят още днес, а изплащането в пощенските станции започва след 23 ноември.

5198 Снимка: БТА

Около 500 000 души ще получат еднократна коледна помощ от 50 евро заради ниските си доходи. Изплащането на средствата започва днес, като най-голямата част от подпомаганите са пенсионери - около 360 000 души с пенсии под линията на бедност.

Хората, които получават парите си по банков път, трябва да видят сумата по сметките си още днес. За останалите, които вземат пенсиите и помощите си в пощенските станции, изплащането ще започне след 23 ноември, съобщи БНТ.

Право на еднократната подкрепа имат не само пенсионери с ниски доходи, но и хора, одобрени за целева помощ за отопление. Сред получателите са също семействата с деца с увреждания, приемните родители и младежите, които напускат приемната грижа.

С бюджета за 2026 г. предишният парламент одобри въвеждането на ежегодни помощи преди Великден и Коледа. Те са предназначени за определени групи пенсионери, деца и хора в уязвимо положение.

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