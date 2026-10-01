Започва изплащането на еднократната помощ заради скъпото гориво
От 1 октомври влиза в сила и нулевият акциз за пропан-бутана и природния газ
От днес започва изплащането на еднократната компенсация от 50 евро за над 550 000 души от уязвими групи заради поскъпването на горивата и свързаното с него увеличение на разходите за основни хранителни продукти и услуги. Мярката е част от програмата "Инфлационен чек" и е с общ бюджет от 30 млн. евро.
Сред правоимащите са лица и семейства с ниски доходи под линията на бедност, които получават социални помощи, домакинства с целева помощ за отопление, семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, деца сираци, деца, настанени при близки или в приемни семейства, както и военноинвалиди и военнопострадали, които получават социална подкрепа.
За получаването на сумата не се подава ново заявление. Парите се изплащат от дирекциите "Социално подпомагане" по начина, по който хората получават останалите си помощи - по лична платежна сметка или чрез пощенски оператор. За получателите на помощ за отопление, които са избрали твърдо гориво от търговец, сумата може да бъде получена в пощенския клон по настоящия им адрес.
Сумите ще могат да се получават в пощенските клонове на "Български пощи" в 3 периода - от 1 до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември.
Паралелно с това от 1 октомври влиза в сила друга мярка срещу високите цени на горивата. До 31 декември 2026 г. се въвежда нулева акцизна ставка за втечнения нефтен газ (пропан-бутан) и природния газ, когато се използват като моторно гориво. Мярката е приета окончателно с промени в Закона за акцизите и данъчните складове.
Пакетът от мерки беше подготвен от правителството в отговор на рязкото поскъпване на горивата и опасенията, че по-високите транспортни разходи ще се пренесат и върху цените на храните и услугите. За разлика от предишната схема за компенсация на горивата, новата помощ от 50 евро не е обвързана с притежаването на автомобил и е насочена към по-широк кръг уязвими хора.
Линията на бедност за 2026 г. е определена на 390,63 евро. Тя е в сила от 1 януари 2026 г. и е с 19,5% по-висока от размера за 2025 г.
Нулевият акциз за пропан-бутана и природния газ е временен и ще действа само до края на 2026 г. Според публикувани данни мярката засяга около 460 000 превозни средства, от които около 395 000 автомобила.