Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

 Средната брутна месечна заплата в България е достигнала 1438 евро през третото тримесечие на 2026 г., но е намаляла с 0,4% спрямо предходните 3 месеца. На годишна база възнагражденията са нараснали с 10,4%, като частният сектор продължава да изпреварва значително обществения. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

За една година заплатите в частния сектор са се увеличили с 11,9%, докато в обществения ръстът е 5,9% - малко над половината от отчетеното в частните компании. Така разликата в темпа на нарастване на възнагражденията между двата сектора достига 6 процентни пункта.

Спрямо второто тримесечие, когато средната заплата е била 1444 евро, понижението се дължи на спадове в няколко икономически дейности. Най-съществено е намалението в добивната промишленост - със 7,1%. Следват финансовите и застрахователните дейности с 2,4% и образованието с 2,2%.

Средната заплата у нас расте с 13% за година, надхвърли 1400 евро
Виж още Средната заплата у нас расте с 13% за година, надхвърли 1400 евро

В рамките на третото тримесечие средната заплата е била 1445 евро през юли, 1411 евро през август и 1458 евро през септември.

На годишна база най-голям ръст на възнагражденията е отчетен в селското, горското и рибното стопанство - 20,3%, както и в групата на другите дейности - 17,4%.

Най-високи остават възнагражденията в сектора на информационните и телекомуникационните услуги. Средната заплата там достига 3059 евро през третото тримесечие. Следват финансовите и застрахователните дейности с 2088 евро и производството и разпределението на електроенергия, топлинна енергия и газообразни горива с 2063 евро.

В другия край на класацията е хотелиерството и ресторантьорството, където средното месечно възнаграждение е 908 евро. В групата на другите дейности то е 1065 евро, а в селското, горското и рибното стопанство - 1084 евро.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Разчисти опасните": Силен вятър помете дървета, покриви и огради в София (снимки/видео) Днес
"Разчисти опасните": Силен вятър помете дървета, покриви и огради в София (снимки/видео)
37178
Участник в американско риалити е задържан за убийство в Бодрум Лайф
Участник в американско риалити е задържан за убийство в Бодрум
4243
Цолов влиза във Формула 1! Българинът ще е резервен пилот на "Ред Бул" през 2027 г. Корнер
Цолов влиза във Формула 1! Българинът ще е резервен пилот на "Ред Бул" през 2027 г.
10089
Срив на услуга на "Майкрософт" лиши хиляди потребители от достъп до имейлите им IT
Срив на услуга на "Майкрософт" лиши хиляди потребители от достъп до имейлите им
6533
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания" Impressio
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания"
11057
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти на бъдещето URBN
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти н...
4331
Новата врата към Антарктида: Най-южният хотел в света вече приема гости Trip
Новата врата към Антарктида: Най-южният хотел в света вече приема гости
1419
Защо звездите се запалиха по боба Вкусотии
Защо звездите се запалиха по боба
1077
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно Zodiac
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно
536
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра Времето
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра
182