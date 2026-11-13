Средното възнаграждение в частните компании се е увеличило с 11,9% за година, докато в обществения сектор ръстът е едва 5,9%. Общата средна заплата обаче спада с 0,4% спрямо предходното тримесечие до 1438 евро.

1277 Снимка: БТА

Средната брутна месечна заплата в България е достигнала 1438 евро през третото тримесечие на 2026 г., но е намаляла с 0,4% спрямо предходните 3 месеца. На годишна база възнагражденията са нараснали с 10,4%, като частният сектор продължава да изпреварва значително обществения. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

За една година заплатите в частния сектор са се увеличили с 11,9%, докато в обществения ръстът е 5,9% - малко над половината от отчетеното в частните компании. Така разликата в темпа на нарастване на възнагражденията между двата сектора достига 6 процентни пункта.

Спрямо второто тримесечие, когато средната заплата е била 1444 евро, понижението се дължи на спадове в няколко икономически дейности. Най-съществено е намалението в добивната промишленост - със 7,1%. Следват финансовите и застрахователните дейности с 2,4% и образованието с 2,2%.

В рамките на третото тримесечие средната заплата е била 1445 евро през юли, 1411 евро през август и 1458 евро през септември.

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На годишна база най-голям ръст на възнагражденията е отчетен в селското, горското и рибното стопанство - 20,3%, както и в групата на другите дейности - 17,4%.

Най-високи остават възнагражденията в сектора на информационните и телекомуникационните услуги. Средната заплата там достига 3059 евро през третото тримесечие. Следват финансовите и застрахователните дейности с 2088 евро и производството и разпределението на електроенергия, топлинна енергия и газообразни горива с 2063 евро.

В другия край на класацията е хотелиерството и ресторантьорството, където средното месечно възнаграждение е 908 евро. В групата на другите дейности то е 1065 евро, а в селското, горското и рибното стопанство - 1084 евро.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.