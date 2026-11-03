Газохранилищата са запълнени едва на 75%, сочат данните в доклад на МАЕ

2993 Снимка: БТА/ИНА

Европа ще посрещне зимата с най-ниските нива на запасите от природен газ от 2013 г. насам, което може да удължи напрежението на световния газов пазар през 2027 г., посочва Международната агенция по енергията (МАЕ) в доклад, публикуван днес и оповестен от Франс прес.

Газохранилищата в ЕС бяха запълнени едва на 75 процента в края на октомври, което е значително под минималната цел за запълване от 80 процента, определена на ниво Европейски съюз, както и най-ниското ниво от повече от десет години, посочва организацията.

Зад тази ситуация стоят няколко фактора.

Затварянето на Ормузкия пролив от началото на конфликта в Близкия изток засегна европейския внос на втечнен природен газ (ВПГ). Това се случи в момент, когато запасите вече бяха ниски в края на миналата зима, а впоследствие купувачите напразно разчитаха на понижение на цените, което забави покупките за попълване на запасите, пише БТА.

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Тъй като Ормузкият проток до голяма степен остана затворен през летните месеци, зареждането на хранилищата в ЕС се ускори през август, септември и октомври, но без да достигне нивата от предходните години, посочва МАЕ.

Общият обем, вкаран в хранилищата по време на сезона на зареждане, остава с около 4 процента по-нисък от средната стойност за последните пет години.

Тази ситуация "увеличава зависимостта на региона от световните доставки на втечнен природен газ (ВПГ) за задоволяване на сезонния пик на търсенето и би могла да направи региона особено уязвим, ако предстоящата зима е по-студена от очакваното или в случай на технически инциденти или други смущения в доставките", се посочва в доклада на агенцията.

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