Запасите от газ в Европа са на най-ниското ниво от 2013 г. насам
Газохранилищата са запълнени едва на 75%, сочат данните в доклад на МАЕ
Европа ще посрещне зимата с най-ниските нива на запасите от природен газ от 2013 г. насам, което може да удължи напрежението на световния газов пазар през 2027 г., посочва Международната агенция по енергията (МАЕ) в доклад, публикуван днес и оповестен от Франс прес.
Европа
Газохранилищата в ЕС бяха запълнени едва на 75 процента в края на октомври, което е значително под минималната цел за запълване от 80 процента, определена на ниво Европейски съюз, както и най-ниското ниво от повече от десет години, посочва организацията.
Зад тази ситуация стоят няколко фактора.
Затварянето на Ормузкия пролив от началото на конфликта в Близкия изток засегна европейския внос на втечнен природен газ (ВПГ). Това се случи в момент, когато запасите вече бяха ниски в края на миналата зима, а впоследствие купувачите напразно разчитаха на понижение на цените, което забави покупките за попълване на запасите, пише БТА.
Тъй като Ормузкият проток до голяма степен остана затворен през летните месеци, зареждането на хранилищата в ЕС се ускори през август, септември и октомври, но без да достигне нивата от предходните години, посочва МАЕ.
Общият обем, вкаран в хранилищата по време на сезона на зареждане, остава с около 4 процента по-нисък от средната стойност за последните пет години.
Тази ситуация "увеличава зависимостта на региона от световните доставки на втечнен природен газ (ВПГ) за задоволяване на сезонния пик на търсенето и би могла да направи региона особено уязвим, ако предстоящата зима е по-студена от очакваното или в случай на технически инциденти или други смущения в доставките", се посочва в доклада на агенцията.