Планираното повишение през март 2027 г. ще донесе на бюджета допълнителни 220,2 млн. евро, но според икономист само около 15 000 души ще се откажат от пушенето заради по-високата цена

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Ново увеличение на акциза върху цигарите ще оскъпи средно една кутия с около 12 цента през март 2027 г., съобщи bTV Въпреки по-високите цени обаче ефектът върху броя на пушачите се очаква да бъде ограничен, а държавата ще разчита на допълнителни приходи от облагането на тютюневите изделия

През август тази година акцизът беше увеличен с 6% до 120 евро. Следващото повишение е планирано за март догодина, а от 1 януари 2028 г. ставката за 1000 къса цигари трябва да достигне 132 евро.

Икономистът от Института за икономически изследвания към БАН Димитър Събев, който изследва влиянието на цените върху поведението на пушачите в Европа и България, смята, че постепенните увеличения не създават достатъчно силен стимул за отказване от вредния навик.

"Преди беше по 15 и 20 стотинки, сега е по 10-15 цента. С тези увеличения пушачите нямат стимула, нямат амбицията да се откажат и по такъв начин държавата събира парите си, но хората продължават да пушат", коментира той пред bTV.

По думите му над 12% от данъчните приходи в България идват от тютюневите изделия - дял, съпоставим с постъпленията от корпоративния данък.

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При очакваното поскъпване с около 12 цента на кутия приблизително 15 000 души биха се отказали от цигарите, изчислява Събев. Ако обаче цената се повиши рязко с 30-40 цента, броят на хората, които биха избрали да спрат да пушат, може да бъде значително по-голям.

Финансовото министерство очаква по-високият акциз да осигури на бюджета допълнителни приходи от 220,2 млн. евро през 2027 г.

Тютюневата индустрия не възразява срещу планираното увеличение. В позиция до bTV от Асоциацията на тютюневата индустрия посочват, че подкрепят предвидимия график за постепенно повишаване на ставките.

"Подходът на МФ за поддържане на дългосрочен календар за поетапно и постепенно повишаване на ставките предоставя предвидимост за бизнеса, потребителите и държавата, и ще осигури плавен преход към очакваните нови по-високи нива на облагане на продуктите в бъдеще при приемането на новата акцизна директива в ЕС", заявяват от асоциацията.

Въпреки увеличенията на цените България остава сред страните с най-висока употреба на цигари и никотинови изделия. Данните на Евростат показват, че страната е на първо място по дневна употреба.

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