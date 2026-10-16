Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Ново поскъпване на цигарите се очаква от март 2027 г., когато акцизът ще бъде увеличен от 120 на 126 евро за 1000 къса, съобщи БНТ.

Това е поредна стъпка от предварително заложения календар за повишаване на налога, след като през август 2026 г. ставката вече беше вдигната от 113 на 120 евро за 1000 къса.

При стандартна кутия от 20 цигари увеличението на акциза от март ще е около 12 евроцента, ако бъде прехвърлено изцяло върху крайната цена. С отчитане на ДДС поскъпването би било приблизително 14 цента на кутия. Сметката е ориентировъчна,  а реалното изменение ще зависи и от ценовата политика на производителите и търговците.

От днес влизат в сила по-високи акцизни ставки за цигарите
Виж още От днес влизат в сила по-високи акцизни ставки за цигарите

Според бюджетния план на България, изпратен в Брюксел, по-ранното увеличение на акцизите ще донесе през 2027 г. допълнителни приходи от ДДС и акцизи в размер на 220,2 млн. евро, или около 0,16% от брутния вътрешен продукт.

Предвижда се и трето увеличение на акциза от 1 януари 2028 г. до 132 евро на 1000 къса.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33701
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4402
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10117
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1487
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2351
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5476
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2287
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3789
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1490
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
431