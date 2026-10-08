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Фермите за животни, отглеждани за добив на ценни кожи, ще бъдат забранени в България, ако предложените законови промени бъдат окончателно приети. Парламентарната комисия по земеделието, храните и горите одобри единодушно на първо четене промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност. "За" гласуваха 19 депутати, без нито един глас "против" или "въздържал се".

Законопроектът е внесен на 1 октомври 2026 г. и предвижда пълна забрана за отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи на територията на страната.

Нихал Юзерган от парламентарната група на "Прогресивна България", която представи промените от името на вносителите, посочи, че за първи път всички парламентарно представени формации постигат съгласие по подобен законопроект. По думите ѝ зад предложението стоят повече от 10 години усилия и подкрепа от различни политически сили и граждански организации, предаде БТА.

Предвиждат се и санкции за нарушителите. За физически лица глобата ще бъде от 800 до 1500 евро, а при повторно нарушение - от 2000 до 6000 евро. За юридически лица и еднолични търговци имуществената санкция ще е от 2500 до 4500 евро, като при повторно нарушение може да достигне 10 000 евро.

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С промените се уточнява и определението за "ценни кожи". То ще обхваща кожи от животни, които се отглеждат и развъждат специално за производство на кожи с козина. Забраната няма да се прилага за кожи, получени като вторичен продукт от производството на месо, както и за кожи от животни, придобити чрез законен лов.

Предлага се и промяна в Закона за защита на животните, с която отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи да бъде определено като проява на жестокост към животните.

Според Юзерган с приемането на промените България ще се присъедини към 20 европейски държави, които вече са въвели пълна или частична забрана на тази дейност.

Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) проф. Светла Янчева съобщи, че Министерството на земеделието и храните и БАБХ подкрепят законопроекта и нямат забележки по него.

По данни от публичния регистър на БАБХ в момента в България няма действащи животновъдни обекти, в които животни да се отглеждат с цел добив на ценни кожи.

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