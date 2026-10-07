Европейският съюз подготвя бюджета си за периода 2028-2034 г., а предложението на Европейската комисия за близо €2 трилиона вече предизвика остър спор между държавите членки. Част от страните - най-големите вносители на средствата в общата хазна настояват общият бюджет да бъде намален и да се ограничат разходите, докато други искат да бъдат запазени средствата за земеделие и регионално развитие. Междувременно нараства натискът за повече пари за отбрана, сигурност, конкурентоспособност и технологии.
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