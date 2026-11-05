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България, Естония и Румъния са сред държавите в Европейския съюз, в които храните са поскъпнали с малко над 50% от септември 2021 г. насам. Най-голямото натрупано увеличение е в Унгария - над 50%, докато в Люксембург, Швеция и Франция то е около 25%. Това показва анализ на европейските ценови тенденции, основан на данни на Евростат и националните статистически служби.

Цените

Въпреки че през тази година общото поскъпване на храните в Европа остава сравнително ограничено, последните данни показват ново ускоряване при пресните продукти. Натрупаното поскъпване през последните 5 години е особено тежко за домакинствата в Източна Европа, където храната заема по-голям дял от семейните бюджети. Затова дори сравнително малко ново увеличение може да има по-осезаемо отражение върху разходите на семействата в София и Букурещ, отколкото върху тези в Люксембург, пише "Евронюз".

Данните за септември, последният месец, за който има съпоставима информация за всички държави от Общността, показват, че храните и безалкохолните напитки са поскъпнали най-силно в Кипър - с 4% на годишна база. Следват Испания с 2,7%, Румъния с 2,6%, Малта с 2,5% и Португалия с 2,4%.

В 14 от общо 27 държави членки цените на храните и безалкохолните напитки са били по-ниски спрямо година по-рано. Най-голям спад е отчетен в Швеция - 6,3%, след като на 1 април страната намали наполовина ДДС върху храните - от 12% на 6%. Мярката е предвидена да действа до края на 2027 г. Поевтиняване между 3,8% и 4,8% е регистрирано също в Латвия, Унгария и Чехия. Извън ЕС Турция отчита значително по-висока инфлация при храните - 27,6% за година.

Пресните храни поскъпват по-бързо от преработените

В еврозоната цените на храните, алкохола и тютюневите изделия са се увеличили с 1,6% през октомври спрямо същия месец на миналата година. При преработените храни, алкохола и тютюневите изделия годишният ръст е едва 0,5%. Същевременно непреработените храни, включващи плодове, зеленчуци, месо и риба, са поскъпнали с 4,6%, след като през август увеличението е било 2,7%.

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Разликата се вижда и в отделните големи европейски икономики. Във Франция общото увеличение на цените на храните през октомври е 1,2%, но пресните продукти са поскъпнали с 8% на годишна база. През септември техният ръст е бил още по-висок - 9,5%, показват данните на френската статистическа служба ИНСЕЕ.

В Германия храните са поскъпнали само с 0,4%, докато в Португалия увеличението при непреработените продукти е 3,7%, без промяна спрямо септември. В Испания хранителната инфлация също продължава, макар и с по-бавен темп спрямо година по-рано.

Италия е сред примерите за рязко ускоряване на поскъпването. Според предварителните данни на националния статистически институт ИСТАТ непреработените храни са били с 7,5% по-скъпи през октомври спрямо същия месец на 2025 г., при 5,5% през септември. Цените на потребителската кошница от храни, стоки за дома и лична хигиена са нараснали с 2,5% при 1,5% месец по-рано.

Енергията отново оказва натиск върху цените

Ускоряването на хранителната инфлация се случва на фона на нов скок в общата инфлация в еврозоната. По предварителни данни на Евростат тя достига 4% през октомври - най-високото равнище за повече от 3 години. Основният двигател е енергията, чиито цени са се повишили с 20,8% спрямо година по-рано.

По-скъпите горива, електроенергия и отопление се отразяват и върху производството и доставката на хранителни стоки. Селскостопанската техника работи с дизелово гориво, оранжериите се нуждаят от отопление, а транспортирането на продукцията до магазините зависи в голяма степен от автомобилния превоз.

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Това прави пресните храни особено уязвими към енергийните сътресения, тъй като те имат ограничен срок на съхранение и не могат да бъдат складирани продължително време. "Енергията и храните движат увеличението на цените, докато базисната инфлация остава сравнително стабилна въпреки продължаващия енергиен шок", коментира Никола Нобиле, главен икономист за Италия в "Оксфорд Икономикс".

Очакванията на икономистите са общата инфлация в еврозоната да продължи да се ускорява. Според прогнозата на "Пантеон Макроикономикс" (Pantheon Macroeconomics) тя може да достигне пик от 4,5% през януари, а Европейската централна банка се очаква да повиши лихвените проценти през декември.

Данните за октомври показват, че нов натиск върху цените на храните може да се появи именно в началото на зимата, когато към производствените разходи се добавят и по-високите сметки за отопление.

 

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