Разходите за жилищни нужди са намалели с 1,2 процентни пункта през 2025 г., а за 10 години делът им се е свил с 10,8 пункта, показват данни на Евростат

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Домакинствата в България са изразходвали средно 18,1% от разполагаемите си доходи за жилищни нужди през 2025 г. спрямо 19,3% година по-рано. Така делът на тези разходи намалява с 1,2 процентни пункта и остава под средното равнище за Европейския съюз от 18,9%, показват публикувани днес данни на Евростат. В ЕС също се отчита понижение на показателя - от 19,2% през 2024 г. до 18,9% през миналата година.

Статистиката показва продължителна тенденция към намаляване на относителната тежест на жилищните разходи в бюджетите на българските домакинства през последното десетилетие. През 2016 г. те са поглъщали 28,9% от разполагаемия доход, а през 2017 г. делът им спада до 27,3%. През 2018 г. показателят е 26,8%, а през 2019 г. - 24,8%.

Понижението продължава и през следващите години - до 23,2% през 2020 г. и 21,6% през 2021 г. През 2022 г. тенденцията временно се обръща и делът нараства до 23,3%, но след това отново започва да намалява. През 2023 г. той достига 21,2%, през 2024 г. - 19,3%, а през 2025 г. - 18,1%.

Така за периода от 2016 до 2025 г. относителният дял на жилищните разходи в доходите на домакинствата в България се е свил с 10,8 процентни пункта.

Между отделните държави в ЕС има значителни различия. Най-голяма част от разполагаемите си доходи за жилище отделят домакинствата в Гърция - 34,6%. Следват Дания с 27,7%, Швеция с 24,2% и Германия с 24,1%.

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В другия край на класацията са Кипър, където жилищните разходи представляват 10,9% от доходите, Хърватия с 11,5%, Малта с 12,6% и Словения с 12,8%.

В съседна Румъния делът е 15,6%, докато Гърция остава държавата с най-висока относителна тежест на жилищните разходи в целия ЕС.

Данните на Евростат показват още, че повече от 2/3 от населението на ЕС - 68% - живее в собствено жилище. Разликите между държавите са съществени: делът варира от 47% в Германия до 94% в Словакия.

При изчисляването на жилищните разходи Евростат включва месечните плащания, свързани с обитаването на жилището и потреблението на комунални услуги. В тях влизат наемите и лихвените плащания по ипотечни кредити, но не и погасената главница по заемите.

Отчитат се също разходите за вода, електроенергия, газ и отопление, редовна поддръжка и ремонти, застраховки, задължителни услуги и такси, както и данъци, свързани с жилището.

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