В другия край на класацията са Малта с 2,3%, Германия с 2,8% и Словакия с 2,9%.

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България заема 2-ро място по годишна инфлация в еврозоната през октомври с ръст на потребителските цени от 6% спрямо 5,6% през септември. По-висок темп отчита само Литва - 6,1%, показва предварителната оценка на Евростат. За сравнение, средната инфлация във валутния съюз се ускорява до 4% от 3,8% месец по-рано. На месечна база цените в България нарастват с 0,8%, което е двойно повече от средното увеличение в еврозоната - 0,4%.

Основният фактор за ускоряването на инфлацията във валутния съюз е поскъпването на енергията. Цените в тази група се увеличават с 20,8% на годишна база при 18,9% през септември.

Услугите също поскъпват по-бързо - с 3,3% спрямо 3,2% месец по-рано. При храните, алкохола и тютюневите изделия годишният ръст достига 1,6% при 1,3% през септември. Неенергийните промишлени стоки поскъпват с 1,2% спрямо 1,1% през предходния месец.

При храните по-осезаемо е ускорението при непреработените продукти, чиито цени се повишават с 4,6% на годишна база при 4% през септември. При преработените храни, алкохола и тютюна увеличението е 0,5% спрямо 0,4% месец по-рано.

Основната инфлация, която изключва енергията, храните, алкохола и тютюна, остава без промяна на равнище от 2,5%. Същото важи и за показателя без енергията, който се задържа на 2,3%.

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След Литва и България най-висока годишна инфлация отчитат Гърция и Италия - по 5,6%. След тях се нареждат Кипър с 5,4% и Белгия с 5,2%. В другия край на класацията са Малта с 2,3%, Германия с 2,8% и Словакия с 2,9%.

На месечна база най-голямо увеличение на цените има в Италия - 1,2%, и Белгия - 1,1%. Понижение е отчетено в Малта с 1%, Люксембург с 0,4% и Германия с 0,1%.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.