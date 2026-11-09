Изплащането на коледните добавки за пенсионерите за започне в края на ноември

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Всички пенсии в България се очаква да бъдат увеличени с между 7 и 8% от 1 юли 2027 г. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), на което ще бъде разгледан проектобюджетът на държавното обществено осигуряване за следващата година.

По думите ѝ увеличението ще бъде извършено по швейцарското правило, което отчита инфлацията и нарастването на осигурителния доход. Очакванията са повишението да бъде по-голямо от годишната инфлация и така да компенсира поскъпването на живота, включително за пенсионерите с най-ниски доходи. "Предвиждаме увеличението на пенсиите да бъде между 7 и 8%, което ще е повече от годишната инфлация. В самото швейцарско правило е заложено отчитането на инфлацията при определянето на размера на увеличението", обясни Ефремова.

Тя подчерта, че всички социалноосигурителни плащания са обезпечени с проекта на бюджет за 2027 г. Общият му размер е 16,5 млрд. евро, като около 14 млрд. евро са предвидени за изплащане на пенсии.

Освен пенсиите се планира да бъдат увеличени и минималният, и максималният размер на обезщетенията за безработица. Предвижда се и по-високо обезщетение за отглеждане на дете през втората година от майчинството. Майките, които се върнат на работа през този период, ще получават 75% от полагащото им се обезщетение.

Ефремова коментира и планираната реформа в системата на ТЕЛК, от която се очаква да бъдат спестени 240 млн. евро. Промените ще се въвеждат поетапно през 2027 г. и ще включват по-строг контрол върху издаването на експертни решения за трайно намалена работоспособност. "Трябва да започне установяването и прекратяването на фалшивите ТЕЛК решения. Ще има и нов начин за индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, така че подкрепата да достига до тези, които действително се нуждаят от нея", заяви тя.

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По повод възраженията на работодателските организации срещу увеличаването на максималния осигурителен доход Ефремова защити предложението с аргумента, че то ще повиши приходите в осигурителната система. Според нея това е обичайна мярка, която трябва да се предприема ежегодно, а предвиденото увеличение няма да представлява сериозна тежест за бизнеса.

Тя съобщи още, че изплащането на коледните добавки за пенсионерите ще започне в края на ноември.

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